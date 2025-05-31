https://ria.ru/20250531/bespilotniki-2020087504.html

При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек - РИА Новости, 31.05.2025

При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек

Семь человек пострадали при атаке беспилотников по Рыльску, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T00:59:00+03:00

2025-05-31T00:59:00+03:00

2025-05-31T01:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

рыльск

курская область

александр хинштейн

льговский район

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали при атаке беспилотников по Рыльску, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.БПЛА, как уточнил Хинштейн, влетели в две пятиэтажки. На первом этаже одного из домов загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Возгорание ликвидировали. В соседнем доме беспилотник врезался в третий этаж, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно потушили. В результате атаки, как сообщил врио главы региона, пострадали семь человек, включая семью из четырех человек с двумя подростками, которых отправили в местную ЦРБ."Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии", — написал врио губернатора.Хинштейн уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли остаться у родных.Все экстренные службы работают на местах, там также находится глава района. Завтра начнется подомовой обход.Кроме того, как сообщил врио губернатора, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились за помощью в местную больницу.Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html

https://ria.ru/20250530/ataka-2020079013.html

рыльск

курская область

льговский район

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Последствия прилета БПЛА в жилые дома в Рыльске Последствия прилета БПЛА в жилые дома в Рыльске 2025-05-31T00:59 true PT0M26S

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происшествия, жилье, рыльск, курская область, александр хинштейн, льговский район