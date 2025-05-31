https://ria.ru/20250531/bespilotniki-2020087504.html
При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек
При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек - РИА Новости, 31.05.2025
При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек
Семь человек пострадали при атаке беспилотников по Рыльску, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:59:00+03:00
2025-05-31T00:59:00+03:00
2025-05-31T01:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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александр хинштейн
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали при атаке беспилотников по Рыльску, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.БПЛА, как уточнил Хинштейн, влетели в две пятиэтажки. На первом этаже одного из домов загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Возгорание ликвидировали. В соседнем доме беспилотник врезался в третий этаж, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно потушили. В результате атаки, как сообщил врио главы региона, пострадали семь человек, включая семью из четырех человек с двумя подростками, которых отправили в местную ЦРБ."Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии", — написал врио губернатора.Хинштейн уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли остаться у родных.Все экстренные службы работают на местах, там также находится глава района. Завтра начнется подомовой обход.Кроме того, как сообщил врио губернатора, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились за помощью в местную больницу.Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html
https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html
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Последствия прилета БПЛА в жилые дома в Рыльске
Последствия прилета БПЛА в жилые дома в Рыльске
2025-05-31T00:59
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происшествия, жилье, рыльск, курская область, александр хинштейн, льговский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Льговский район
При атаке БПЛА в Рыльске пострадали семь человек
Хинштейн: БПЛА ВСУ попали в два жилых дома в Рыльске, семь человек пострадали
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Семь человек пострадали при атаке беспилотников по Рыльску, сообщил в Telegram-канале
врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
БПЛА, как уточнил Хинштейн, влетели в две пятиэтажки. На первом этаже одного из домов загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Возгорание ликвидировали. В соседнем доме беспилотник врезался в третий этаж, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно потушили.
В результате атаки, как сообщил врио главы региона, пострадали семь человек, включая семью из четырех человек с двумя подростками, которых отправили в местную ЦРБ.
«
"Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии", — написал врио губернатора.
Хинштейн уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли остаться у родных.
Все экстренные службы работают на местах, там также находится глава района. Завтра начнется подомовой обход.
Кроме того, как сообщил врио губернатора, в поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились за помощью в местную больницу.
Украинские боевики также практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях
действует режим контртеррористической операции.