https://ria.ru/20250531/bespilotnik-2020125182.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон - РИА Новости, 31.05.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:08:00+03:00
2025-05-31T13:08:00+03:00
2025-05-31T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ. "Около 12.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250531/bespilotniki-2020087504.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью