https://ria.ru/20250531/bayden-2020089461.html

Байден сообщил, что начал лечение от рака

Байден сообщил, что начал лечение от рака - РИА Новости, 31.05.2025

Байден сообщил, что начал лечение от рака

Бывший президент США Джо Байден сообщил о начале лечения от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата, и отметил, что болезнь не... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T01:50:00+03:00

2025-05-31T01:50:00+03:00

2025-05-31T01:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден сообщил о начале лечения от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата, и отметил, что болезнь не затронула другие органы. "Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие," – сказал он на мероприятии в Делавэре, посвященном памяти погибших военнослужащих. Байден впервые публично заговорил о своей болезни после того, как общественность узнала об этом. Байден также сообщил, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак. По словам экс-президента, его прогноз на будущее остается положительным. Офис Байдена 18 мая сообщил, что у 82-летнего экс-президента была диагностирована агрессивная форма рака простаты, распространившаяся на его кости.

https://ria.ru/20250529/bayden-2019862243.html

https://ria.ru/20250531/bayden-2020089316.html

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в мире, сша, джо байден