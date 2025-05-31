https://ria.ru/20250531/bayden-2020089461.html
Байден сообщил, что начал лечение от рака
Байден сообщил, что начал лечение от рака - РИА Новости, 31.05.2025
Байден сообщил, что начал лечение от рака
Бывший президент США Джо Байден сообщил о начале лечения от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата, и отметил, что болезнь не... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:50:00+03:00
2025-05-31T01:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден сообщил о начале лечения от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата, и отметил, что болезнь не затронула другие органы. "Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие," – сказал он на мероприятии в Делавэре, посвященном памяти погибших военнослужащих. Байден впервые публично заговорил о своей болезни после того, как общественность узнала об этом. Байден также сообщил, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак. По словам экс-президента, его прогноз на будущее остается положительным. Офис Байдена 18 мая сообщил, что у 82-летнего экс-президента была диагностирована агрессивная форма рака простаты, распространившаяся на его кости.
https://ria.ru/20250529/bayden-2019862243.html
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в мире, сша, джо байден
Байден сообщил, что начал лечение от рака
Байден: болезнь не затронула другие органы