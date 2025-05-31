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Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке - РИА Новости, 31.05.2025
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01:47 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/bayden-2020089316.html
Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке
Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке - РИА Новости, 31.05.2025
Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке
Бывший президент США Джо Байден в шутку пригрозил избить авторов книги "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в шутку пригрозил избить авторов книги "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". "Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих", - с ухмылкой сказал Байден журналистам на мероприятии в Делавэре, отвечая на вопрос о его реакции на резонансную книгу. В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. Действующий президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Команда Байдена 18 мая сообщила, что у него диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года. Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
https://ria.ru/20250529/bayden-2019862243.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке

Байден пригрозил авторам изобличительной книги о его президентском сроке

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в шутку пригрозил избить авторов книги "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз".
"Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих", - с ухмылкой сказал Байден журналистам на мероприятии в Делавэре, отвечая на вопрос о его реакции на резонансную книгу.
Фото, опубликованное в соцсети Джо Байдена после новостей о том, что у него диагностирован рак - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Белый дом призвал жену Байдена раскрыть данные о его здоровье при власти
29 мая, 20:37
В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Команда Байдена 18 мая сообщила, что у него диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года.
Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
Здание сената США - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена
22 мая, 01:04
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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