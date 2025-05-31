https://ria.ru/20250531/bayden-2020089316.html

Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке

Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке - РИА Новости, 31.05.2025

Байден пригрозил "избить" авторов книги о его президентском сроке

Бывший президент США Джо Байден в шутку пригрозил избить авторов книги "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T01:47:00+03:00

2025-05-31T01:47:00+03:00

2025-05-31T01:47:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в шутку пригрозил избить авторов книги "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". "Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих", - с ухмылкой сказал Байден журналистам на мероприятии в Делавэре, отвечая на вопрос о его реакции на резонансную книгу. В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. Действующий президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Команда Байдена 18 мая сообщила, что у него диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года. Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.

https://ria.ru/20250529/bayden-2019862243.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп