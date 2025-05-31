https://ria.ru/20250531/baltika-2020185646.html

В Германии испугались столкновения с Россией на Балтике

В Германии испугались столкновения с Россией на Балтике - РИА Новости, 31.05.2025

В Германии испугались столкновения с Россией на Балтике

На следующей неделе учения России и НАТО в Балтийском море пройдут одновременно, что может привести к эскалации, утверждает немецкая Bild. РИА Новости, 31.05.2025

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На следующей неделе учения России и НАТО в Балтийском море пройдут одновременно, что может привести к эскалации, утверждает немецкая Bild."То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию", — говорится в статье.Российские корабли при поддержке авиации начали учения в Балтийском море 27 мая.В маневрах участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники. В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.Страны НАТО на следующей неделе начнут традиционные военно-морские учения "Балтопс". Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в BALTOPS также принимают участие ВМС Германии.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250531/posol-2020133715.html

https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html

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россия, балтийское море, германия, нато, в мире