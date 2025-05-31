https://ria.ru/20250531/bajden-2020179859.html

Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, рассказал сенатор Хоули

Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, рассказал сенатор Хоули - РИА Новости, 31.05.2025

Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, рассказал сенатор Хоули

Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся, находясь в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:07:00+03:00

2025-05-31T20:07:00+03:00

2025-05-31T20:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в годы своего нахождения у власти по утрам терялся, находясь в собственном гардеробе Белого дома, утверждает американский сенатор Джош Хоули со ссылкой на данные информатора из Секретной службы, обеспечивающей охрану руководства страны. "Он (сотрудник Секретной службы - ред.) рассказал мне, что Байден в Белом доме терялся по утрам в собственном гардеробе. Человек блуждает по Белом дому, не в состоянии найти выход из своего гардероба", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News. Хоули добавил, что считает вскрывшуюся информацию о состоянии Байдена в годы его нахождения у власти "возмутительной". "Нам лгали", - отметил американский законодатель. В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. Байден - старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250531/bayden-2020089316.html

https://ria.ru/20250529/bayden-2019862243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, джош хоули