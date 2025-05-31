Рейтинг@Mail.ru
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:01 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/ashhabad-2020178988.html
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде - РИА Новости, 31.05.2025
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде
"Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO выступили в столице Туркмении с двумя концертами в честь 80-летия Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:01:00+03:00
2025-05-31T20:01:00+03:00
культура
ашхабад
россия
вена
михаил турецкий
оон
хор турецкого
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94293/54/942935489_27:0:719:389_1920x0_80_0_0_d5d18f40fb78a0159d7525d8ad9ada31.jpg
АШХАБАД, 31 мая – РИА Новости. "Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO выступили в столице Туркмении с двумя концертами в честь 80-летия Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости. Выступления в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули прошли при полном аншлаге. Концерты продолжались около двух часов. В программе прозвучали известные композиции военного времени: "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Темная ночь", "Бухенвальдский набат", "День Победы" и многие другие произведения. Артисты также исполнили несколько современных песен, включая три песни на туркменском языке: Как рассказал журналистам художественный руководитель коллектива, народный артист РФ Михаил Турецкий, концерт в Ашхабаде стал частью масштабного мирового турне проекта "Песни Победы". "Это, наверное, уже 12-й концерт зарубежный (в рамках проекта – ред.). Мы были на центральных площадях Вены, Будапешта, были уже в Тиране, Белграде, Париже, Риме, Берлине и были в здании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", – отметил он. После Ашхабада коллектив продолжит гастроли в Бишкеке, Ташкенте, Самарканде, Душанбе. Также запланированы выступления в Белоруссии и странах Юго-Восточной Азии, добавил Турецкий.
https://ria.ru/20250419/pobeda-2012266538.html
ашхабад
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94293/54/942935489_114:0:633:389_1920x0_80_0_0_11e4c5d8e49dec29e2b69d2913d5e94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ашхабад, россия, вена, михаил турецкий, оон, хор турецкого
Культура, Ашхабад, Россия, Вена, Михаил Турецкий, ООН, Хор Турецкого
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде

"Хор Турецкого" и SOPRANO выступили в Ашхабаде в честь 80-летия Победы

© Фото : официальный сайт "Хор Турецкого" Арт-группа "Хор Турецкого"
Арт-группа Хор Турецкого - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : официальный сайт "Хор Турецкого"
Арт-группа "Хор Турецкого". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 31 мая – РИА Новости. "Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO выступили в столице Туркмении с двумя концертами в честь 80-летия Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Выступления в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули прошли при полном аншлаге. Концерты продолжались около двух часов. В программе прозвучали известные композиции военного времени: "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Темная ночь", "Бухенвальдский набат", "День Победы" и многие другие произведения. Артисты также исполнили несколько современных песен, включая три песни на туркменском языке:
Как рассказал журналистам художественный руководитель коллектива, народный артист РФ Михаил Турецкий, концерт в Ашхабаде стал частью масштабного мирового турне проекта "Песни Победы".
«
"Это, наверное, уже 12-й концерт зарубежный (в рамках проекта – ред.). Мы были на центральных площадях Вены, Будапешта, были уже в Тиране, Белграде, Париже, Риме, Берлине и были в здании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", – отметил он.
После Ашхабада коллектив продолжит гастроли в Бишкеке, Ташкенте, Самарканде, Душанбе. Также запланированы выступления в Белоруссии и странах Юго-Восточной Азии, добавил Турецкий.
Ученики туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина исполняют песни военных лет - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В туркменской школе прошел фестиваль военной песни к 80-летию Победы
19 апреля, 14:25
 
КультураАшхабадРоссияВенаМихаил ТурецкийООНХор Турецкого
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала