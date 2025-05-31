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"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде - РИА Новости, 31.05.2025
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде
"Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO выступили в столице Туркмении с двумя концертами в честь 80-летия Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:01:00+03:00
2025-05-31T20:01:00+03:00
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АШХАБАД, 31 мая – РИА Новости. "Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO выступили в столице Туркмении с двумя концертами в честь 80-летия Великой Победы, передает корреспондент РИА Новости. Выступления в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули прошли при полном аншлаге. Концерты продолжались около двух часов. В программе прозвучали известные композиции военного времени: "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Темная ночь", "Бухенвальдский набат", "День Победы" и многие другие произведения. Артисты также исполнили несколько современных песен, включая три песни на туркменском языке: Как рассказал журналистам художественный руководитель коллектива, народный артист РФ Михаил Турецкий, концерт в Ашхабаде стал частью масштабного мирового турне проекта "Песни Победы". "Это, наверное, уже 12-й концерт зарубежный (в рамках проекта – ред.). Мы были на центральных площадях Вены, Будапешта, были уже в Тиране, Белграде, Париже, Риме, Берлине и были в здании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", – отметил он. После Ашхабада коллектив продолжит гастроли в Бишкеке, Ташкенте, Самарканде, Душанбе. Также запланированы выступления в Белоруссии и странах Юго-Восточной Азии, добавил Турецкий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашхабад, россия, вена, михаил турецкий, оон, хор турецкого
Культура, Ашхабад, Россия, Вена, Михаил Турецкий, ООН, Хор Турецкого
"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили песни военных лет в Ашхабаде
"Хор Турецкого" и SOPRANO выступили в Ашхабаде в честь 80-летия Победы