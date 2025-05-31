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Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/armija-2020123999.html
Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ
Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ
Украинская армия полностью перешла на средства связи стран членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер связи группировки войск "Днепр". РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:00:00+03:00
2025-05-31T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Украинская армия полностью перешла на средства связи стран членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер связи группировки войск "Днепр". "Конечно, и по структуре (ВСУ) на связи НАТО, и на связи, и на технике связи НАТО… То есть, американского производства преимущественно. И пункты управления у них (у ВСУ) преимущественно тоже…", - сказал агентству связист группировки "Днепр".
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ

ВСУ полностью перешла на средства связи стран НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Украинская армия полностью перешла на средства связи стран членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер связи группировки войск "Днепр".
"Конечно, и по структуре (ВСУ) на связи НАТО, и на связи, и на технике связи НАТО… То есть, американского производства преимущественно. И пункты управления у них (у ВСУ) преимущественно тоже…", - сказал агентству связист группировки "Днепр".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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