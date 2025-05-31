https://ria.ru/20250531/armija-2020123999.html

Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ

Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

Офицер рассказал о средствах связи, которыми пользуются ВСУ

Украинская армия полностью перешла на средства связи стран членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер связи группировки войск "Днепр". РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:00:00+03:00

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2025-05-31T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

нато

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Украинская армия полностью перешла на средства связи стран членов блока НАТО, сообщил РИА Новости офицер связи группировки войск "Днепр". "Конечно, и по структуре (ВСУ) на связи НАТО, и на связи, и на технике связи НАТО… То есть, американского производства преимущественно. И пункты управления у них (у ВСУ) преимущественно тоже…", - сказал агентству связист группировки "Днепр".

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нато, вооруженные силы украины