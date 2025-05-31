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В Ереване пройдет фестиваль "Пушкин-фест" - РИА Новости, 31.05.2025
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15:59 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/armeniya-2020145128.html
В Ереване пройдет фестиваль "Пушкин-фест"
В Ереване пройдет фестиваль "Пушкин-фест" - РИА Новости, 31.05.2025
В Ереване пройдет фестиваль "Пушкин-фест"
Фестиваль "Пушкин-фест", посвященный 226-летию со дня рождения великого русского поэта, состоится в ереванском Парке влюбленных 6 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:59:00+03:00
2025-05-31T15:59:00+03:00
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в мире
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Фестиваль "Пушкин-фест", посвященный 226-летию со дня рождения великого русского поэта, состоится в ереванском Парке влюбленных 6 июня, сообщает пресс-служба Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества). "В день рождения великого поэта встретимся на фестивале, где Пушкин оживает в стихах, танцах и костюмах. В центре Еревана, под открытым небом, развернется настоящий литературно-культурный калейдоскоп", - говорится в сообщении. Отмечается, что гостей фестиваля "Пушкин-фест" ждут четыре тематических павильона по всему парку, мастер-классы по народным ремеслам, фотозоны, игры, веселье и мороженое для всех гостей. Организаторы запланировали танцы на сцене амфитеатра, там же прозвучат пушкинские стихи. Победителям конкурсов Россотрудничества будут вручены награды.
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армения, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Армения, Ереван, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Ереване пройдет фестиваль "Пушкин-фест"

В Ереване пройдет фестиваль "Пушкин-фест" к 226-летию со дня рождения поэта

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПамятник А.С. Пушкину
Памятник А.С. Пушкину - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Памятник А.С. Пушкину. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Фестиваль "Пушкин-фест", посвященный 226-летию со дня рождения великого русского поэта, состоится в ереванском Парке влюбленных 6 июня, сообщает пресс-служба Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества).
"В день рождения великого поэта встретимся на фестивале, где Пушкин оживает в стихах, танцах и костюмах. В центре Еревана, под открытым небом, развернется настоящий литературно-культурный калейдоскоп", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гостей фестиваля "Пушкин-фест" ждут четыре тематических павильона по всему парку, мастер-классы по народным ремеслам, фотозоны, игры, веселье и мороженое для всех гостей.
Организаторы запланировали танцы на сцене амфитеатра, там же прозвучат пушкинские стихи. Победителям конкурсов Россотрудничества будут вручены награды.
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АрменияЕреванФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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