https://ria.ru/20250531/alikhanov-2020163786.html

Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers

Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers - РИА Новости, 31.05.2025

Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода и протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9,... РИА Новости, 31.05.2025

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2025-05-31T18:08:00+03:00

2025-05-31T21:03:00+03:00

экономика

авто

россия

антон алиханов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

соллерс

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода и протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9, сообщает Telegram-канал ведомства. "Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9. Запуск производства намечен на третий квартал этого года", - говорится в сообщении. Компания "Соллерс" представила обновлённую линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же впервые был представлен новый пикап ST9.

https://ria.ru/20250530/hyundai--2019967465.html

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Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9 Глава Минпромторга Алиханов посетил Ульяновский автозавод и протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9, сообщает ведомство. Запуск производства новой модели намечен на III квартал 2025-го. 2025-05-31T18:08 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, антон алиханов, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), соллерс