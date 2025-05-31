https://ria.ru/20250531/alikhanov-2020163786.html
Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers
Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers - РИА Новости, 31.05.2025
Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода и протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:08:00+03:00
2025-05-31T18:08:00+03:00
2025-05-31T21:03:00+03:00
экономика
авто
россия
антон алиханов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
соллерс
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода и протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9, сообщает Telegram-канал ведомства. "Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9. Запуск производства намечен на третий квартал этого года", - говорится в сообщении. Компания "Соллерс" представила обновлённую линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же впервые был представлен новый пикап ST9.
https://ria.ru/20250530/hyundai--2019967465.html
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Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9
Глава Минпромторга Алиханов посетил Ульяновский автозавод и протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9, сообщает ведомство. Запуск производства новой модели намечен на III квартал 2025-го.
2025-05-31T18:08
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экономика, авто, россия, антон алиханов, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), соллерс
Экономика, Авто, Россия, Антон Алиханов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Соллерс
Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers
Алиханов протестировал новую модель автомобиля Sollers ST9 в Ульяновске