https://ria.ru/20250531/alaudinov-2020189997.html
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию - РИА Новости, 31.05.2025
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию
Североатлантический альянс готовил операцию украинских боевиков в Курской области около шести месяцев, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:01:00+03:00
2025-05-31T22:01:00+03:00
2025-05-31T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
киев
апти алаудинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс готовил операцию украинских боевиков в Курской области около шести месяцев, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов", — сказал он.Украинцы проходили подготовку в Великобритании и других странах военного блока. Ожидалось, что Киев сможет использовать захваченные территории на переговорах."Итог: получается, что Россия, как всегда, победила. Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение", — добавил генерал-лейтенант.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
https://ria.ru/20250526/kurskaya-oblast-2019037547.html
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html
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Апти Алаудинов: "Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область"
Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
2025-05-31T22:01
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курская область, киев, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Киев, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию
Алаудинов: страны НАТО более полугода готовили операцию ВСУ в Курской области