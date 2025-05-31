https://ria.ru/20250531/alaudinov-2020189997.html

Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию

Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию - РИА Новости, 31.05.2025

Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию

Североатлантический альянс готовил операцию украинских боевиков в Курской области около шести месяцев, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:01:00+03:00

2025-05-31T22:01:00+03:00

2025-05-31T22:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

киев

апти алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс готовил операцию украинских боевиков в Курской области около шести месяцев, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов", — сказал он.Украинцы проходили подготовку в Великобритании и других странах военного блока. Ожидалось, что Киев сможет использовать захваченные территории на переговорах."Итог: получается, что Россия, как всегда, победила. Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение", — добавил генерал-лейтенант.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.

https://ria.ru/20250526/kurskaya-oblast-2019037547.html

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html

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Апти Алаудинов: "Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область" Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. 2025-05-31T22:01 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, киев, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато