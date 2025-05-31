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Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:52 31.05.2025 (обновлено: 21:20 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/alaudinov-2020184400.html
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию - РИА Новости, 31.05.2025
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию
Комитет штабов Североатлантического альянса готовил вторжение ВСУ в Курскую область более полугода, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:52:00+03:00
2025-05-31T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
апти алаудинов
нато
вооруженные силы украины
англия
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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Комитет штабов Североатлантического альянса готовил вторжение ВСУ в Курскую область более полугода, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Англии и в других странах НАТО", — сказал он. ВСУ планировали использовать захваченные в тот момент территории Курской области на переговорах."Итог: получается, что Россия, как всегда, победила. Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение, и в общей сложности получается, дальше вряд ли он сможет даже восстановиться от этих потерь", — добавил Алаудинов.В августе прошлого года подразделения ВСУ попытались захватить территории в Курской области, их продвижение остановили.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html
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Апти Алаудинов: "Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область"
Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
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в мире, курская область, россия, апти алаудинов, нато, вооруженные силы украины, англия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Апти Алаудинов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Англия
Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию

Алаудинов: НАТО больше полугода готовила ВСУ к вторжению в Курскую область

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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Комитет штабов Североатлантического альянса готовил вторжение ВСУ в Курскую область более полугода, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Англии и в других странах НАТО", — сказал он.
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ВСУ планировали использовать захваченные в тот момент территории Курской области на переговорах.
"Итог: получается, что Россия, как всегда, победила. Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение, и в общей сложности получается, дальше вряд ли он сможет даже восстановиться от этих потерь", — добавил Алаудинов.
В августе прошлого года подразделения ВСУ попытались захватить территории в Курской области, их продвижение остановили.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияАпти АлаудиновНАТОВооруженные силы УкраиныАнглия
 
 
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