https://ria.ru/20250531/alaudinov-2020184400.html

Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию

Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию - РИА Новости, 31.05.2025

Алаудинов рассказал о том, как НАТО готовила ВСУ к вторжению в Россию

Комитет штабов Североатлантического альянса готовил вторжение ВСУ в Курскую область более полугода, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:52:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Комитет штабов Североатлантического альянса готовил вторжение ВСУ в Курскую область более полугода, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась ими, эти бойцы готовились в Англии и в других странах НАТО", — сказал он. ВСУ планировали использовать захваченные в тот момент территории Курской области на переговорах."Итог: получается, что Россия, как всегда, победила. Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение, и в общей сложности получается, дальше вряд ли он сможет даже восстановиться от этих потерь", — добавил Алаудинов.В августе прошлого года подразделения ВСУ попытались захватить территории в Курской области, их продвижение остановили.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.

https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html

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Апти Алаудинов: "Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область" Комитет штабов блока НАТО более полугода готовил вторжение ВСУ в Курскую область, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. 2025-05-31T20:52 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, курская область, россия, апти алаудинов, нато, вооруженные силы украины, англия