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В Госдуме рассказали, как узнать о задолженности по ЖКХ
В Госдуме рассказали, как узнать о задолженности по ЖКХ - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуме рассказали, как узнать о задолженности по ЖКХ
Информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале "Госуслуги", в ГИС ЖКХ, а также по запросу в управляющую компанию или ТСЖ,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T02:32:00+03:00
2025-05-30T02:32:00+03:00
2025-05-30T02:32:00+03:00
общество
жкх
александр якубовский
тсж
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале "Госуслуги", в ГИС ЖКХ, а также по запросу в управляющую компанию или ТСЖ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Прежде всего информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале "Госуслуги", где в разделе "Квартплата и ЖКХ" доступны данные по начислениям, долгам, а также есть возможность оплаты. В ГИС ЖКХ доступен весь объём информации по адресу: задолженности, платёжные документы, поставщики услуг. Кроме того, можно направить запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, где предоставят информацию либо лично, либо по телефону, либо через личный кабинет на сайте", - сказал Якубовский. Парламентарий уточнил, что большинство банков, например, Сбербанк, ВТБ и Тинькофф, отображают задолженности по ЖКХ при указании адреса и позволяют оплатить их напрямую. Якубовский отметил, что правом на то, чтобы узнать о задолженности, обладают, в том числе, собственник помещения, зарегистрированный жилец, представитель по доверенности и судебные приставы. Он подчеркнул, что третьи лица без полномочий не имеют доступа к этой информации. "Погасить задолженность можно несколькими способами, в том числе через "Госуслуги", ГИС ЖКХ или приложение банка, наличными или картой в кассе УК, МФЦ, отделении Почты России, через терминалы оплаты, по квитанции - с QR-кодом или вручную по реквизитам. Вариантов погашения несколько: полная оплата — единым платежом, погашение частями — в любое время, с последующим уменьшением долга или рассрочка", - сказал он. По его словам, чем раньше заняться данным вопросом, тем больше шансов урегулировать долг без последствий, таких как пени, отключение коммунальных услуг или передача в суд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жкх, александр якубовский, тсж, госдума рф, сбербанк россии
Общество, ЖКХ, Александр Якубовский, ТСЖ, Госдума РФ, Сбербанк России
В Госдуме рассказали, как узнать о задолженности по ЖКХ
Депутат Якубовский: задолженность по ЖКХ можно узнать на Госуслугах и в ГИС ЖКХ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале "Госуслуги", в ГИС ЖКХ, а также по запросу в управляющую компанию или ТСЖ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Прежде всего информацию о наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ можно узнать на портале "Госуслуги", где в разделе "Квартплата и ЖКХ" доступны данные по начислениям, долгам, а также есть возможность оплаты. В ГИС ЖКХ доступен весь объём информации по адресу: задолженности, платёжные документы, поставщики услуг. Кроме того, можно направить запрос в управляющую компанию (УК) или ТСЖ, где предоставят информацию либо лично, либо по телефону, либо через личный кабинет на сайте", - сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что большинство банков, например, Сбербанк, ВТБ и Тинькофф, отображают задолженности по ЖКХ при указании адреса и позволяют оплатить их напрямую.
Якубовский отметил, что правом на то, чтобы узнать о задолженности, обладают, в том числе, собственник помещения, зарегистрированный жилец, представитель по доверенности и судебные приставы. Он подчеркнул, что третьи лица без полномочий не имеют доступа к этой информации.
«
"Погасить задолженность можно несколькими способами, в том числе через "Госуслуги", ГИС ЖКХ или приложение банка, наличными или картой в кассе УК, МФЦ, отделении Почты России, через терминалы оплаты, по квитанции - с QR-кодом или вручную по реквизитам. Вариантов погашения несколько: полная оплата — единым платежом, погашение частями — в любое время, с последующим уменьшением долга или рассрочка", - сказал он.
По его словам, чем раньше заняться данным вопросом, тем больше шансов урегулировать долг без последствий, таких как пени, отключение коммунальных услуг или передача в суд.