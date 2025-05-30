https://ria.ru/20250530/zemletryasenie-2019886779.html

У побережья Северных Курил произошло землетрясение

У побережья Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.05.2025

У побережья Северных Курил произошло землетрясение

В Тихом океане у побережья Северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T04:10:00+03:00

2025-05-30T04:10:00+03:00

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тихий океан

матуа

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая — РИА Новости. В Тихом океане у побережья Северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане 30 мая в 10:41. Его эпицентр находился в 92 километрах восточнее необитаемого курильского острова Матуа, очаг — на глубине 77 километров", — рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250530/zemletryasenie-2019882557.html

тихий океан

матуа

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Дарья Буймова

тихий океан, матуа, елена семенова, происшествия