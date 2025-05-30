https://ria.ru/20250530/zemletryasenie-2019886779.html
У побережья Северных Курил произошло землетрясение
У побережья Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.05.2025
У побережья Северных Курил произошло землетрясение
В Тихом океане у побережья Северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T04:10:00+03:00
2025-05-30T04:10:00+03:00
2025-05-30T11:16:00+03:00
тихий океан
матуа
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая — РИА Новости. В Тихом океане у побережья Северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане 30 мая в 10:41. Его эпицентр находился в 92 километрах восточнее необитаемого курильского острова Матуа, очаг — на глубине 77 километров", — рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250530/zemletryasenie-2019882557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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тихий океан, матуа, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Матуа, Елена Семенова, Происшествия
У побережья Северных Курил произошло землетрясение
У побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0