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У побережья Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 30.05.2025
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01:35 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/zemletrjasenie-2019880672.html
У побережья Курил произошли два землетрясения
У побережья Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 30.05.2025
У побережья Курил произошли два землетрясения
Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T01:35:00+03:00
2025-05-30T01:35:00+03:00
тихий океан
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая – РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 30 мая. Эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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тихий океан, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Елена Семенова, Происшествия
У побережья Курил произошли два землетрясения

Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 произошли у побережья южных Курил

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп, Курильские острова
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп, Курильские острова - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп, Курильские острова. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая – РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 30 мая. Эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
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Тихий океанЕлена СеменоваПроисшествия
 
 
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