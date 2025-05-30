https://ria.ru/20250530/zemletrjasenie-2019880672.html

У побережья Курил произошли два землетрясения

У побережья Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 30.05.2025

У побережья Курил произошли два землетрясения

Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T01:35:00+03:00

2025-05-30T01:35:00+03:00

2025-05-30T01:35:00+03:00

тихий океан

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая – РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 30 мая. Эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250518/zemletryasenie-2017661560.html

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, елена семенова, происшествия