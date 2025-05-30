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"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025
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11:55 30.05.2025 (обновлено: 12:31 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html
"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского
"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025
"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского
Владимир Зеленский своим новым требованием помощи у Запада показал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине, пишет... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:55:00+03:00
2025-05-30T12:31:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский своим новым требованием помощи у Запада показал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине, пишет Responsible Statecraft."Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что глава киевского режима таким образом пытается избежать потери власти, а также увеличения угроз непосредственно для его жизни.Агентство Bloomberg 28 мая передавало, что Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины. В ходе пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не работает на полную мощность. По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать.
https://ria.ru/20250530/nato-2019908153.html
https://ria.ru/20250530/politico-2019902285.html
украина
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский
"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского

RS: Зеленский показал, что несерьезно относится к призывам США к миру на Украине

© Getty Images / Leon NealВладимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания
Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Leon Neal
Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский своим новым требованием помощи у Запада показал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине, пишет Responsible Statecraft.
«
"Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства", — говорится в публикации.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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09:47
Обозреватель считает, что глава киевского режима таким образом пытается избежать потери власти, а также увеличения угроз непосредственно для его жизни.
Агентство Bloomberg 28 мая передавало, что Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины. В ходе пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не работает на полную мощность. По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать.
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В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАВладимир Зеленский
 
 
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