https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html

"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского

"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского - РИА Новости, 30.05.2025

"Это ясный сигнал". В США резко отреагировали на выходку Зеленского

Владимир Зеленский своим новым требованием помощи у Запада показал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине, пишет... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:55:00+03:00

2025-05-30T11:55:00+03:00

2025-05-30T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский своим новым требованием помощи у Запада показал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине, пишет Responsible Statecraft."Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что глава киевского режима таким образом пытается избежать потери власти, а также увеличения угроз непосредственно для его жизни.Агентство Bloomberg 28 мая передавало, что Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины. В ходе пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не работает на полную мощность. По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать.

https://ria.ru/20250530/nato-2019908153.html

https://ria.ru/20250530/politico-2019902285.html

украина

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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский