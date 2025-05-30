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Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев - РИА Новости, 30.05.2025
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12:36 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019936102.html
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев - РИА Новости, 30.05.2025
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев
Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем, если получит право подписывать документы по итогам военных событий, считает зампред... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:36:00+03:00
2025-05-30T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем, если получит право подписывать документы по итогам военных событий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Зампред Совбеза убежден, что Зеленский "ищет прямых переговоров с президентами США и России" в том числе и для того, чтобы закрепить "фактом встречи" мысль о том, что "даже ничтожная тля" вправе подписывать бумаги по итогам военных событий, а значит, "она неприкасаема в будущем". "В отношении последнего вывода зеленое членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История – безжалостный дезинсектор", - написал Медведев.
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Россия, США, Германия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, В мире
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев

Медведев: Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем, если получит право подписывать документы по итогам военных событий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Зампред Совбеза убежден, что Зеленский "ищет прямых переговоров с президентами США и России" в том числе и для того, чтобы закрепить "фактом встречи" мысль о том, что "даже ничтожная тля" вправе подписывать бумаги по итогам военных событий, а значит, "она неприкасаема в будущем".
"В отношении последнего вывода зеленое членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История – безжалостный дезинсектор", - написал Медведев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Медведев не исключил применения Зеленским "грязной бомбы"
19 февраля, 09:15
 
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