https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019936102.html
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев - РИА Новости, 30.05.2025
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев
Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем, если получит право подписывать документы по итогам военных событий, считает зампред... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:36:00+03:00
2025-05-30T12:36:00+03:00
2025-05-30T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем, если получит право подписывать документы по итогам военных событий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Зампред Совбеза убежден, что Зеленский "ищет прямых переговоров с президентами США и России" в том числе и для того, чтобы закрепить "фактом встречи" мысль о том, что "даже ничтожная тля" вправе подписывать бумаги по итогам военных событий, а значит, "она неприкасаема в будущем". "В отношении последнего вывода зеленое членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История – безжалостный дезинсектор", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000213970.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, германия, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире
Россия, США, Германия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, В мире
Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев
Медведев: Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем