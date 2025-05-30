https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019936102.html

Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев

Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев - РИА Новости, 30.05.2025

Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев

Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем, если получит право подписывать документы по итогам военных событий, считает зампред... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:36:00+03:00

2025-05-30T12:36:00+03:00

2025-05-30T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем, если получит право подписывать документы по итогам военных событий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Зампред Совбеза убежден, что Зеленский "ищет прямых переговоров с президентами США и России" в том числе и для того, чтобы закрепить "фактом встречи" мысль о том, что "даже ничтожная тля" вправе подписывать бумаги по итогам военных событий, а значит, "она неприкасаема в будущем". "В отношении последнего вывода зеленое членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История – безжалостный дезинсектор", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000213970.html

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сша

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Варвара Скокшина

россия, сша, германия, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире