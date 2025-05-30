https://ria.ru/20250530/zaschita-2020030669.html

Защита обжаловала продление домашнего ареста Митрошиной

Защита обжаловала продление домашнего ареста Митрошиной - РИА Новости, 30.05.2025

Защита обжаловала продление домашнего ареста Митрошиной

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, обжаловала продление ей домашнего ареста, сообщается в картотеке Чертановского суда Москвы. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:28:00+03:00

2025-05-30T17:28:00+03:00

2025-05-30T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, обжаловала продление ей домашнего ареста, сообщается в картотеке Чертановского суда Москвы. "Обжаловано постановление о продлении срока домашнего ареста", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее Митрошиной продлили меру пресечения до 24 июня. Она, в свою очередь, просила суд избрать запрет определенных действий. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004113521.html

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