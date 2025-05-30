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Защита обжаловала продление домашнего ареста Митрошиной
Защита обжаловала продление домашнего ареста Митрошиной - РИА Новости, 30.05.2025
Защита обжаловала продление домашнего ареста Митрошиной
Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, обжаловала продление ей домашнего ареста, сообщается в картотеке Чертановского суда Москвы. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:28:00+03:00
2025-05-30T17:28:00+03:00
2025-05-30T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, обжаловала продление ей домашнего ареста, сообщается в картотеке Чертановского суда Москвы. "Обжаловано постановление о продлении срока домашнего ареста", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее Митрошиной продлили меру пресечения до 24 июня. Она, в свою очередь, просила суд избрать запрет определенных действий. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250310/mitroshina-2004113521.html
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происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Защита обжаловала продление домашнего ареста Митрошиной
Защита обжаловала продление ареста Митрошиной по делу об отмывании денег