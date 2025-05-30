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Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина - РИА Новости, 30.05.2025
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12:21 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/zaschita-2019933949.html
Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина
Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина - РИА Новости, 30.05.2025
Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина
Защита стендап-комика Артемия Останина обжаловала продление ему срока содержания под стражей по делу о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в Мещанском... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:21:00+03:00
2025-05-30T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита стендап-комика Артемия Останина обжаловала продление ему срока содержания под стражей по делу о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Обжаловано", - сказали в суде. Останина арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы. Следователь настаивал на заключении под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения и о других преступных эпизодах, которые предстоит проверить. При этом прокурор не поддержала ходатайство следователя и просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Останина задержали при попытке выехать за границу. Поводом для возбуждения уголовного дела стал появившийся в соцсетях видеоролик, в котором комик оскорбительно высказывается об инвалидах, в том числе об участниках спецоперации. На допросе он заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, и извинился за свое выступление. Останину предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250422/fsb-2012852269.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина

Защита Останина обжаловала продление ему ареста по делу о разжигании ненависти

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАртемий Останин в суде
Артемий Останин в суде - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Артемий Останин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита стендап-комика Артемия Останина обжаловала продление ему срока содержания под стражей по делу о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Обжаловано", - сказали в суде.
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Останина арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы.
Следователь настаивал на заключении под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения и о других преступных эпизодах, которые предстоит проверить.
При этом прокурор не поддержала ходатайство следователя и просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Останина задержали при попытке выехать за границу.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал появившийся в соцсетях видеоролик, в котором комик оскорбительно высказывается об инвалидах, в том числе об участниках спецоперации. На допросе он заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, и извинился за свое выступление.
Останину предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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