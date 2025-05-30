https://ria.ru/20250530/zaschita-2019933949.html

Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина

Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина - РИА Новости, 30.05.2025

Защита обжаловала продление ареста стендап-комика Останина

Защита стендап-комика Артемия Останина обжаловала продление ему срока содержания под стражей по делу о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в Мещанском... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:21:00+03:00

2025-05-30T12:21:00+03:00

2025-05-30T12:21:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005966739_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34d59fa5ebe2ea8e99af22872b53109b.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита стендап-комика Артемия Останина обжаловала продление ему срока содержания под стражей по делу о разжигании ненависти, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "Обжаловано", - сказали в суде. Останина арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин был "подвергнут избиению", получил травмы. Следователь настаивал на заключении под стражу, так как обвиняемый пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения и о других преступных эпизодах, которые предстоит проверить. При этом прокурор не поддержала ходатайство следователя и просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Останина задержали при попытке выехать за границу. Поводом для возбуждения уголовного дела стал появившийся в соцсетях видеоролик, в котором комик оскорбительно высказывается об инвалидах, в том числе об участниках спецоперации. На допросе он заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, и извинился за свое выступление. Останину предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250422/fsb-2012852269.html

https://ria.ru/20250520/krasnodar-2018046493.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва