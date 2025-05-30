https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html

Bloomberg: на Западе восхищены скоростью адаптации российской армии

Bloomberg: на Западе восхищены скоростью адаптации российской армии - РИА Новости, 30.05.2025

Bloomberg: на Западе восхищены скоростью адаптации российской армии

Западные военные восхищаются скоростью, с которой российские войска адаптируются к ведению боевых действий на Украине, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:46:00+03:00

2025-05-30T10:46:00+03:00

2025-05-30T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные военные восхищаются скоростью, с которой российские войска адаптируются к ведению боевых действий на Украине, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Снова и снова я слышал нечто похожее на восхищение скоростью, с которой российские силы обучаются и адаптируются на Украине", — написал он.Колумнист пояснил, что провел целый день с группой высокопоставленных военных из двух десятков стран, которые собирались в Лондоне, чтобы обсудить воссоздание армейских корпусов как основной организационной единицы для ведения боевых действий на фоне якобы исходящей от России угрозы. Российские войска, вероятно, превосходят НАТО с точки зрения радиоэлектронной борьбы и применения беспилотников, добавил Чемпион. Он также отметил, что в России резко возросло производство оружия и боеприпасов, а знакомство с западным вооружением помогло российским специалистам найти способы его нейтрализации. Колумнист также обратил внимание на современные стандарты ВКС и на точность крылатых и баллистических ракет, которые трудно перехватывать даже американским батареям Patriot. При этом, пишет Чемпион, новые армейские корпуса, восстановление которых обсуждается на Западе, еще не готовы. Так, из четырех американских корпусов только один сможет быстро развернуться в случае конфликта между Россией и НАТО, да и в нем еще нет понимания, как достичь преимущества на поле боя. А корпус быстрого реагирования союзников все еще формируется: он достигнет схожего с американским уровня не меньше чем через год. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, результатом спецоперации должно стать устранение причин, которые привели к кризису, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства.

https://ria.ru/20250530/vsu-2019902678.html

https://ria.ru/20250216/telegraph-1999676293.html

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россия, украина, лондон, владимир путин, нато, в мире