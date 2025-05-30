В Брянской области приняли закон о запрете склонения к аборту
Брянские депутаты приняли закон о запрете склонения к абортам
© Pixabay / fotografyarteБеременная женщина
© Pixabay / fotografyarte
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Брянской областной думы приняли закон о запрете склонения к аборту, сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.
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"Сразу в трех чтениях принят закон "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Брянской области". Документ устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение беременных женщин к абортам", – говорится в сообщении.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года, говорится в тексте пояснительной записки к проекту закона, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
В дополнение к принятому закону разработан проект закона "О внесении изменений в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области", предусматривающий установление административной ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности, следует из пояснительной записки.
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