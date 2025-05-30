https://ria.ru/20250530/zakon-2019969121.html

В Брянской области приняли закон о запрете склонения к аборту

В Брянской области приняли закон о запрете склонения к аборту - РИА Новости, 30.05.2025

В Брянской области приняли закон о запрете склонения к аборту

Депутаты Брянской областной думы приняли закон о запрете склонения к аборту, сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:08:00+03:00

2025-05-30T14:08:00+03:00

2025-05-30T14:08:00+03:00

общество

брянская область

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Брянской областной думы приняли закон о запрете склонения к аборту, сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа. "Сразу в трех чтениях принят закон "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Брянской области". Документ устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение беременных женщин к абортам", – говорится в сообщении. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года, говорится в тексте пояснительной записки к проекту закона, которая имеется в распоряжении РИА Новости. В дополнение к принятому закону разработан проект закона "О внесении изменений в закон Брянской области "Об административных правонарушениях на территории Брянской области", предусматривающий установление административной ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности, следует из пояснительной записки.

https://ria.ru/20250430/peterburg-2014393033.html

брянская область

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Варвара Скокшина

общество, брянская область