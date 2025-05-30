Делегация России представит в Стамбуле предложения по прекращению огня
Захарова: делегация России привезет на переговоры с Украиной проект меморандума
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российскую делегацию на очередном раунде переговоров с Киевом возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, делегация представит предложения Москвы по прекращению огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.