https://ria.ru/20250530/zakharova-2020000006.html

Делегация России представит в Стамбуле предложения по прекращению огня

Делегация России представит в Стамбуле предложения по прекращению огня - РИА Новости, 30.05.2025

Делегация России представит в Стамбуле предложения по прекращению огня

Российскую делегацию на очередном раунде переговоров с Киевом возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, делегация представит предложения Москвы по... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:46:00+03:00

2025-05-30T15:46:00+03:00

2025-05-30T15:58:00+03:00

россия

украина

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир мединский

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российскую делегацию на очередном раунде переговоров с Киевом возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, делегация представит предложения Москвы по прекращению огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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