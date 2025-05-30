https://ria.ru/20250530/zaderzhanie-2020051682.html
В Ярославле напали на девушек, искавших кота
В Ярославле напали на девушек, искавших кота - РИА Новости, 30.05.2025
В Ярославле напали на девушек, искавших кота
УМВД по Ярославской области сообщило о задержании в Ярославле двоих мужчин, которые, судя по данным соцсетей, напали на двух искавших кота девушек, подумав, что РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:40:00+03:00
2025-05-30T18:40:00+03:00
2025-05-30T18:43:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. УМВД по Ярославской области сообщило о задержании в Ярославле двоих мужчин, которые, судя по данным соцсетей, напали на двух искавших кота девушек, подумав, что они ищут наркотики. В соцсетях появилось видео, на котором девушка за кадром идет за двумя мужчинами и снимает их на камеру. Девушка заявляет, что она несовершеннолетняя, и вместе с подругой искала кота, а эти мужчины напали на них, в частности, у нее, по ее словам, вырвали клок волос, порвали куртку. Мужчины прогоняют ее, выражаясь нецензурно, но из их слов становится понятно, что они подумали, что девушки – наркоманки, и искали в кустах "закладки". "Сегодня в сети Интернет размещена видеозапись инцидента, произошедшего в одном из дворов по проспекту Машиностроителей Ярославля. В ходе проверки информации, изложенной в публикации, оперативными сотрудниками УМВД России по Ярославской области в кратчайшие сроки установлена личность двоих мужчин 1980 и 1984 годов рождения. Граждане доставлены в полицию, с ними работают правоохранители", - говорится в сообщении УМВД. Сообщается, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства конфликта.
https://ria.ru/20250530/sterlitamak-2020029698.html
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происшествия, ярославль, ярославская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Ярославле напали на девушек, искавших кота
МВД: в Ярославле напали на двух девушек, искавших кота, двоих мужчин задержали