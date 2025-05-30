https://ria.ru/20250530/yug-2019938990.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" - РИА Новости, 30.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"

Войска "Южной" группировки за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, потери ВСУ превысили 1615 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:48:00+03:00

2025-05-30T12:48:00+03:00

2025-05-30T13:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Войска "Южной" группировки за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, потери ВСУ превысили 1615 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку Донецкой Народной Республики... За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1615 военнослужащих, танк, 27 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера Senator канадского производства. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, 48 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.Отмечается, что было нанесено поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.

https://ria.ru/20250530/udary-2019937657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины