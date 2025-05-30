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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга" - РИА Новости, 30.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
Войска "Южной" группировки за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, потери ВСУ превысили 1615 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:48:00+03:00
2025-05-30T12:48:00+03:00
2025-05-30T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Войска "Южной" группировки за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, потери ВСУ превысили 1615 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку Донецкой Народной Республики... За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1615 военнослужащих, танк, 27 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера Senator канадского производства. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, 48 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке министерства.Отмечается, что было нанесено поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"
ВСУ за неделю потеряли более 1615 военных в зоне действия "Юга"