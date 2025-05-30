https://ria.ru/20250530/yaroslavl-2020005517.html

Здание бывшей поликлиники в Ярославле выставили на торги

Здание бывшей поликлиники в Ярославле выставили на торги - РИА Новости, 30.05.2025

Здание бывшей поликлиники в Ярославле выставили на торги

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте в Ярославле выставлено на торги, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:11:00+03:00

2025-05-30T16:11:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте в Ярославле выставлено на торги, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. "Комплекс бывшей взрослой поликлиники №1 на Московском проспекте, 43/10, в Ярославле выставлен на продажу. Начальная стоимость объекта – 96 миллионов рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 июня", - говорится в сообщении. По словам губернатора региона Михаила Евраева, продажа здания бывшей поликлиники №1 входит в план приватизации регионального имущества на 2025 год. "В начале этого года уже были успешно реализованы несколько объектов, что позволило пополнить областной бюджет более чем на 200 миллионов рублей. Близость к центру города и уникальная архитектура XIX века делают здание на Московском проспекте перспективным для туристического бизнеса", - цитирует Евраева пресс-служба. При этом, подчеркнул глава региона, новый владелец будет обязан сохранить исторический облик объекта культурного наследия. Как отметил министр имущественных отношений Николай Здоров, в состав лота входят основное здание поликлиники площадью 1770 квадратных метров, корпус флюорографии площадью 118 квадратных метров, гараж, хозяйственная постройка и земельный участок площадью 2023 квадратных метра. Памятник имеет богатую историю, отмечают в областном правительстве. С 1858 года там располагался Николаевский детский приют, открытый на средства ярославского купца Алексея Трунова. Заведение посещали высокие гости, включая императоров Александра II и Николая II. В здании действовала церковь Живоначальной Троицы. После упразднения приюта в 1921 году размещались глазная больница и детская амбулатория, а с 1940-х годов – поликлиника.

https://ria.ru/20250526/tsentr-2019211713.html

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