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WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.05.2025
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14:54 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html
WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме
WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.05.2025
WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме
WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требование законов РФ, пользуясь тем, что им нет замены, считает глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:54:00+03:00
2025-05-30T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требование законов РФ, пользуясь тем, что им нет замены, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя в Telegram-канале поправки о создании национального многофункционального сервиса в РФ. "Мы создаём новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаём её для вас. Наш национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности, и поэтому, как мне кажется, станет осознанным выбором каждого россиянина", - написал он. Депутат добавил, что появление национального мессенджера обусловлено вызовами времени.
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общество, технологии, россия, сергей боярский, whatsapp inc., telegram, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, WhatsApp Inc., Telegram, Госдума РФ
WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме

Боярский: WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требования закона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требование законов РФ, пользуясь тем, что им нет замены, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя в Telegram-канале поправки о создании национального многофункционального сервиса в РФ.
"Мы создаём новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаём её для вас. Наш национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности, и поэтому, как мне кажется, станет осознанным выбором каждого россиянина", - написал он.
Депутат добавил, что появление национального мессенджера обусловлено вызовами времени.
Офис Минцифры - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 12:13
 
ОбществоТехнологииРоссияСергей БоярскийWhatsApp Inc.TelegramГосдума РФ
 
 
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