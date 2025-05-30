https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html

WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме

WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.05.2025

WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать закон, заявили в Госдуме

WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требование законов РФ, пользуясь тем, что им нет замены, считает глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:54:00+03:00

2025-05-30T14:54:00+03:00

2025-05-30T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требование законов РФ, пользуясь тем, что им нет замены, считает глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя в Telegram-канале поправки о создании национального многофункционального сервиса в РФ. "Мы создаём новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаём её для вас. Наш национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности, и поэтому, как мне кажется, станет осознанным выбором каждого россиянина", - написал он. Депутат добавил, что появление национального мессенджера обусловлено вызовами времени.

https://ria.ru/20250529/mintsifry-2019741045.html

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общество, технологии, россия, сергей боярский, whatsapp inc., telegram, госдума рф