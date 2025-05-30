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Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест

Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест - РИА Новости, 30.05.2025

Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:36:00+03:00

2025-05-30T11:36:00+03:00

2025-05-30T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сазонова Алексея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки), на срок 2 месяца", - рассказали в суде.Как указано на сайте Минздрава, мужчина является начальником отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.В рамках этого дела в СИЗО отправили директора фармкомпании с индийскими корнями ООО "Джодас Экспоим" Парсада Сингха Шаши Шанкара.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, происшествия