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Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест
Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест - РИА Новости, 30.05.2025
Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:36:00+03:00
2025-05-30T11:36:00+03:00
2025-05-30T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест начальника одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сазонова Алексея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки), на срок 2 месяца", - рассказали в суде.Как указано на сайте Минздрава, мужчина является начальником отдела внесения изменений и подтверждения регистрации лекарственных средств.В рамках этого дела в СИЗО отправили директора фармкомпании с индийскими корнями ООО "Джодас Экспоим" Парсада Сингха Шаши Шанкара.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест
Начальника отдела департамента Минздрава отправили под домашний арест за взятку