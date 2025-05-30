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Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом - РИА Новости, 30.05.2025
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22:29 30.05.2025 (обновлено: 22:38 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/vsu-2020079126.html
Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом
Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом - РИА Новости, 30.05.2025
Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом
Армянский наемник, воевавший в качестве снайпера за ВСУ, задержанный впоследствии в аэропорту "Домодедово", предстанет перед судом в Херсонской области,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:29:00+03:00
2025-05-30T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
армения
в мире
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Армянский наемник, воевавший в качестве снайпера за ВСУ, задержанный впоследствии в аэропорту "Домодедово", предстанет перед судом в Херсонской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении Армена Баляна. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый в 2022 году через Молдавию прибыл на Украину и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны и иных неустановленных формирований ВСУ. С ноября 2022 по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области он в качестве разведчика-снайпера принимал участие в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.Уточняется, что за это он ежемесячно получал не менее 90 тысяч гривен (около 2150 тысяч долларов). Балян был неоднократно ранен, после чего, дезертировав из ВСУ, покинул Украину.В октябре 2024 года наемник был задержан в аэропорту "Домодедово" при попытке проникновения в Россию. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250530/naemnik-2020063862.html
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019474964.html
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вооруженные силы украины, россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, армения, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Армения, В мире
Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом

Задержанный в Домодедово и воевавший за ВСУ снайпер Балян пойдет под суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Армянский наемник, воевавший в качестве снайпера за ВСУ, задержанный впоследствии в аэропорту "Домодедово", предстанет перед судом в Херсонской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении Армена Баляна. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемый в 2022 году через Молдавию прибыл на Украину и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны и иных неустановленных формирований ВСУ. С ноября 2022 по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области он в качестве разведчика-снайпера принимал участие в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.
Уточняется, что за это он ежемесячно получал не менее 90 тысяч гривен (около 2150 тысяч долларов). Балян был неоднократно ранен, после чего, дезертировав из ВСУ, покинул Украину.
В октябре 2024 года наемник был задержан в аэропорту "Домодедово" при попытке проникновения в Россию. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияГенеральная прокуратура РФАрменияВ мире
 
 
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