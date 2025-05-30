https://ria.ru/20250530/vsu-2020079126.html

Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом

Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом - РИА Новости, 30.05.2025

Воевавший за ВСУ армянский снайпер предстанет перед судом

Армянский наемник, воевавший в качестве снайпера за ВСУ, задержанный впоследствии в аэропорту "Домодедово", предстанет перед судом в Херсонской области,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:29:00+03:00

2025-05-30T22:29:00+03:00

2025-05-30T22:38:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Армянский наемник, воевавший в качестве снайпера за ВСУ, задержанный впоследствии в аэропорту "Домодедово", предстанет перед судом в Херсонской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении Армена Баляна. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый в 2022 году через Молдавию прибыл на Украину и добровольно вступил в состав 124-й бригады территориальной обороны и иных неустановленных формирований ВСУ. С ноября 2022 по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области он в качестве разведчика-снайпера принимал участие в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.Уточняется, что за это он ежемесячно получал не менее 90 тысяч гривен (около 2150 тысяч долларов). Балян был неоднократно ранен, после чего, дезертировав из ВСУ, покинул Украину.В октябре 2024 года наемник был задержан в аэропорту "Домодедово" при попытке проникновения в Россию. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250530/naemnik-2020063862.html

https://ria.ru/20250528/naemniki-2019474964.html

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вооруженные силы украины, россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, армения, в мире