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Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:54 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vsu-2020021628.html
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.05.2025
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую
Украинские войска атаковали Донецк и Ясиноватую с применением дронов-камикадзе, повреждения получили жилые частные дома, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:54:00+03:00
2025-05-30T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали Донецк и Ясиноватую с применением дронов-камикадзе, повреждения получили жилые частные дома, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в четверг в 22.10 и в пятницу в 5.50 атаковали Ясиноватую дронами-камикадзе, а в 8.20 атаковали Донецк. "Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с ДВС по Киевскому району города Донецка. Задокументированы повреждения остекления и фасада частного жилого дома по ул. Галилея, в результате возгорания уничтожены гараж и хозпостройки", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, специалисты также подтвердили факт применения ударных БПЛА самолетного типа с ДВС по Ясиноватой, в результате чего повреждения получили три частных жилых дома. Отмечается, что никто не пострадал. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019910656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, СЦКК
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую

Дроны ВСУ повредили жилые дома в Донецке и Ясиноватой

© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия атаки ударными БПЛА со стороны ВСУ Ясиноватой
Последствия атаки ударными БПЛА со стороны ВСУ Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия атаки ударными БПЛА со стороны ВСУ Ясиноватой
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали Донецк и Ясиноватую с применением дронов-камикадзе, повреждения получили жилые частные дома, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в четверг в 22.10 и в пятницу в 5.50 атаковали Ясиноватую дронами-камикадзе, а в 8.20 атаковали Донецк.
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"Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с ДВС по Киевскому району города Донецка. Задокументированы повреждения остекления и фасада частного жилого дома по ул. Галилея, в результате возгорания уничтожены гараж и хозпостройки", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, специалисты также подтвердили факт применения ударных БПЛА самолетного типа с ДВС по Ясиноватой, в результате чего повреждения получили три частных жилых дома.
Отмечается, что никто не пострадал.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияСЦКК
 
 
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