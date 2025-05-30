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Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.05.2025
Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую
Украинские войска атаковали Донецк и Ясиноватую с применением дронов-камикадзе, повреждения получили жилые частные дома, сообщили в управлении администрации... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:54:00+03:00
2025-05-30T16:54:00+03:00
2025-05-30T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали Донецк и Ясиноватую с применением дронов-камикадзе, повреждения получили жилые частные дома, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в четверг в 22.10 и в пятницу в 5.50 атаковали Ясиноватую дронами-камикадзе, а в 8.20 атаковали Донецк. "Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударного БПЛА самолетного типа с ДВС по Киевскому району города Донецка. Задокументированы повреждения остекления и фасада частного жилого дома по ул. Галилея, в результате возгорания уничтожены гараж и хозпостройки", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, специалисты также подтвердили факт применения ударных БПЛА самолетного типа с ДВС по Ясиноватой, в результате чего повреждения получили три частных жилых дома. Отмечается, что никто не пострадал. Киевский район Донецка расположен в северной части города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019910656.html
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Дроны ВСУ атаковали Донецк и Ясиноватую
Дроны ВСУ повредили жилые дома в Донецке и Ясиноватой