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Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:54 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vsu-2020021498.html
Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области
Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области - РИА Новости, 30.05.2025
Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области
Два автомобиля получили значительные повреждения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по сельхозпредприятию агропромышленного холдинга "Мираторг" в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:54:00+03:00
2025-05-30T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
брянская область
александр богомаз
мираторг
россия
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Два автомобиля получили значительные повреждения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по сельхозпредприятию агропромышленного холдинга "Мираторг" в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия значительно повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы обследуют территорию.
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климовский район
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происшествия, климовский район, брянская область, александр богомаз, мираторг, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Мираторг, Россия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области

Дроны ВСУ повредили автомобили на предприятии "Мираторга" в Брянской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Два автомобиля получили значительные повреждения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по сельхозпредприятию агропромышленного холдинга "Мираторг" в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия значительно повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг", - говорится в сообщении.
По словам Богомаза, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы обследуют территорию.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКлимовский районБрянская областьАлександр БогомазМираторгРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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