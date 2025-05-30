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Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области
Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области - РИА Новости, 30.05.2025
Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области
Два автомобиля получили значительные повреждения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по сельхозпредприятию агропромышленного холдинга "Мираторг" в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:54:00+03:00
2025-05-30T16:54:00+03:00
2025-05-30T16:54:00+03:00
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мираторг
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ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Два автомобиля получили значительные повреждения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по сельхозпредприятию агропромышленного холдинга "Мираторг" в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия значительно повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы обследуют территорию.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Мираторг, Россия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области
Дроны ВСУ повредили автомобили на предприятии "Мираторга" в Брянской области