https://ria.ru/20250530/vsu-2020021498.html

Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области

Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области - РИА Новости, 30.05.2025

Дроны ВСУ атаковали предприятие "Мираторга" в Брянской области

Два автомобиля получили значительные повреждения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по сельхозпредприятию агропромышленного холдинга "Мираторг" в... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:54:00+03:00

2025-05-30T16:54:00+03:00

2025-05-30T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

климовский район

брянская область

александр богомаз

мираторг

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Два автомобиля получили значительные повреждения в результате целенаправленного удара FPV-дронами по сельхозпредприятию агропромышленного холдинга "Мираторг" в селе Куршановичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия значительно повреждены два автомобиля АПХ "Мираторг", - говорится в сообщении. По словам Богомаза, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы обследуют территорию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

климовский район

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, климовский район, брянская область, александр богомаз, мираторг, россия, вооруженные силы украины