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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 беспилотниками - РИА Новости, 30.05.2025
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13:18 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 беспилотниками - РИА Новости, 30.05.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:18:00+03:00
2025-05-30T13:18:00+03:00
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в 12 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 63 снаряда и зафиксированы атаки 74 беспилотниками, из них 30 дронов были сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, 12 транспортных средствах, тракторе и спецтехнике. "В Грайворонском муниципальном округе сёла Безымено, Головчино и Новостроевка-Первая подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 2 беспилотников… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 49 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по двум населенным пунктам совершены атаки 6 беспилотников. В Борисовском районе село Зозули атаковано двумя FPV-дронами, пострадал водитель машины. В Валуйском округе по четырем селам нанесены удары 7 беспилотников. В Волоконовском районе хутор Шаховка атакован FPV-дроном. Над Алексеевским, Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Чернянским районом системой ПВО сбиты 16 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Муром, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Марьино выпущено 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 13 из которых сбиты и подавлены. При обстреле города Шебекино во второй раз получила ранения боец подразделения "Орлан"… Утром в районе объездной дороги города Шебекино FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены двое мужчин", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 беспилотниками

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 БПЛА, есть пострадавшие

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в 12 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 63 снаряда и зафиксированы атаки 74 беспилотниками, из них 30 дронов были сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, 12 транспортных средствах, тракторе и спецтехнике.
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"В Грайворонском муниципальном округе сёла Безымено, Головчино и Новостроевка-Первая подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 2 беспилотников… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 49 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по двум населенным пунктам совершены атаки 6 беспилотников. В Борисовском районе село Зозули атаковано двумя FPV-дронами, пострадал водитель машины. В Валуйском округе по четырем селам нанесены удары 7 беспилотников. В Волоконовском районе хутор Шаховка атакован FPV-дроном. Над Алексеевским, Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Чернянским районом системой ПВО сбиты 16 беспилотников.
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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