ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 70 БПЛА, есть пострадавшие
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 70 беспилотниками, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в 12 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 63 снаряда и зафиксированы атаки 74 беспилотниками, из них 30 дронов были сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 14 частных домовладениях, 12 транспортных средствах, тракторе и спецтехнике.
"В Грайворонском муниципальном округе сёла Безымено, Головчино и Новостроевка-Первая подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 2 беспилотников… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 49 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по двум населенным пунктам совершены атаки 6 беспилотников. В Борисовском районе село Зозули атаковано двумя FPV-дронами, пострадал водитель машины. В Валуйском округе по четырем селам нанесены удары 7 беспилотников. В Волоконовском районе хутор Шаховка атакован FPV-дроном. Над Алексеевским, Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Чернянским районом системой ПВО сбиты 16 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Муром, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Марьино выпущено 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 13 из которых сбиты и подавлены. При обстреле города Шебекино во второй раз получила ранения боец подразделения "Орлан"… Утром в районе объездной дороги города Шебекино FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены двое мужчин", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинские военные за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область
30 декабря 2024, 11:08