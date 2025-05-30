Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 30.05.2025 (обновлено: 12:54 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/vsu-2019938122.html
ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра"
ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 30.05.2025
ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра"
Российская группировка войск "Центр" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 15 украинских бригад, противник потерял более 3060... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:47:00+03:00
2025-05-30T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 15 украинских бригад, противник потерял более 3060 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов*" (запрещенный в РФ террористический нацбатальон - ред.), бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая."Потери противника составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронемашина "MaxxPro" производства США. Уничтожены 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика

ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 15 украинских бригад, противник потерял более 3060 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов*" (запрещенный в РФ террористический нацбатальон - ред.), бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая.
"Потери противника составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронемашина "MaxxPro" производства США. Уничтожены 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевая работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Bloomberg: на Западе восхищены скоростью адаптации российской армии
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала