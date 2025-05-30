https://ria.ru/20250530/vsu-2019938122.html

ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра"

ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 30.05.2025

ВСУ за неделю потеряли более 3060 боевиков в зоне действия "Центра"

Российская группировка войск "Центр" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 15 украинских бригад, противник потерял более 3060... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:47:00+03:00

2025-05-30T12:47:00+03:00

2025-05-30T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 15 украинских бригад, противник потерял более 3060 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов*" (запрещенный в РФ террористический нацбатальон - ред.), бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 24 по 30 мая."Потери противника составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронемашина "MaxxPro" производства США. Уничтожены 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html

россия

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россия, донецкая народная республика