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ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 30.05.2025 (обновлено: 11:57 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/vsu-2019929172.html
ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области
ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области
Ударом в районе Чугуева в Харьковской области поражен пункт временной дислокации ВСУ, в результате более 100 военных ликвидированы, много раненых, поражена... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:56:00+03:00
2025-05-30T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в районе Чугуева в Харьковской области поражен пункт временной дислокации ВСУ, в результате более 100 военных ликвидированы, много раненых, поражена техника, в том числе гусеничная, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Из Чугуева много пишут, туда прилетела целая серия. Как я понимаю: нарушена логистика, есть попадания в ПВД, сколько погибших – пока тишина. Больше сотни – это факт! Очень много раненых ... Пишут, что много сгоревшей техники вывозят тралами, в основном гусеничную", - заявил Лебедев. Также, по его данным, ударом в Харьковской области поражены склад и место производства БПЛА для ВСУ. "Был склад и производилась сборка БПЛА. Однако судя по силе удара, там было что-то еще – ждем подробностей", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20240830/podpole-1969524085.html
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чугуев, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области

ВС России ликвидировали более ста военных ВСУ в районе харьковского Чугуева

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ
Военнослужащие МО РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в районе Чугуева в Харьковской области поражен пункт временной дислокации ВСУ, в результате более 100 военных ликвидированы, много раненых, поражена техника, в том числе гусеничная, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«
"Из Чугуева много пишут, туда прилетела целая серия. Как я понимаю: нарушена логистика, есть попадания в ПВД, сколько погибших – пока тишина. Больше сотни – это факт! Очень много раненых ... Пишут, что много сгоревшей техники вывозят тралами, в основном гусеничную", - заявил Лебедев.
Также, по его данным, ударом в Харьковской области поражены склад и место производства БПЛА для ВСУ.
"Был склад и производилась сборка БПЛА. Однако судя по силе удара, там было что-то еще – ждем подробностей", - отметил Лебедев.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Подполье сообщило об ударе по скоплению бронетехники и складу в Харькове
30 августа 2024, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЧугуевХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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