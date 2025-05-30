https://ria.ru/20250530/vsu-2019929172.html

ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области

ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025

ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области

Ударом в районе Чугуева в Харьковской области поражен пункт временной дислокации ВСУ, в результате более 100 военных ликвидированы, много раненых, поражена... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:56:00+03:00

2025-05-30T11:56:00+03:00

2025-05-30T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

чугуев

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в районе Чугуева в Харьковской области поражен пункт временной дислокации ВСУ, в результате более 100 военных ликвидированы, много раненых, поражена техника, в том числе гусеничная, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Из Чугуева много пишут, туда прилетела целая серия. Как я понимаю: нарушена логистика, есть попадания в ПВД, сколько погибших – пока тишина. Больше сотни – это факт! Очень много раненых ... Пишут, что много сгоревшей техники вывозят тралами, в основном гусеничную", - заявил Лебедев. Также, по его данным, ударом в Харьковской области поражены склад и место производства БПЛА для ВСУ. "Был склад и производилась сборка БПЛА. Однако судя по силе удара, там было что-то еще – ждем подробностей", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20240830/podpole-1969524085.html

чугуев

харьковская область

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Варвара Скокшина

чугуев, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины