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ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области
ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области
Ударом в районе Чугуева в Харьковской области поражен пункт временной дислокации ВСУ, в результате более 100 военных ликвидированы, много раненых, поражена... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:56:00+03:00
2025-05-30T11:56:00+03:00
2025-05-30T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Ударом в районе Чугуева в Харьковской области поражен пункт временной дислокации ВСУ, в результате более 100 военных ликвидированы, много раненых, поражена техника, в том числе гусеничная, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Из Чугуева много пишут, туда прилетела целая серия. Как я понимаю: нарушена логистика, есть попадания в ПВД, сколько погибших – пока тишина. Больше сотни – это факт! Очень много раненых ... Пишут, что много сгоревшей техники вывозят тралами, в основном гусеничную", - заявил Лебедев. Также, по его данным, ударом в Харьковской области поражены склад и место производства БПЛА для ВСУ. "Был склад и производилась сборка БПЛА. Однако судя по силе удара, там было что-то еще – ждем подробностей", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20240830/podpole-1969524085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чугуев, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали более ста украинских боевиков в Харьковской области
ВС России ликвидировали более ста военных ВСУ в районе харьковского Чугуева