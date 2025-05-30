https://ria.ru/20250530/vsu-2019910656.html

ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник

ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.05.2025

ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник

Украинские дроны своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:04:00+03:00

2025-05-30T10:04:00+03:00

2025-05-30T10:04:00+03:00

россия

курская область

белгородская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские дроны своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "За ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа. ВСУ атаковали приграничные территории, пытаясь нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ", - написал Мирошник. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области и 12 БПЛА - над территорией Курской области.

https://ria.ru/20250529/sobyanin-2019683871.html

россия

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белгородская область

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Варвара Скокшина

россия, курская область, белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность