https://ria.ru/20250530/vsu-2019910656.html
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.05.2025
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник
Украинские дроны своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:04:00+03:00
2025-05-30T10:04:00+03:00
2025-05-30T10:04:00+03:00
россия
курская область
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014424315_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_2e2e57213d947dfca24bf128efc2579c.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские дроны своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "За ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа. ВСУ атаковали приграничные территории, пытаясь нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ", - написал Мирошник. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области и 12 БПЛА - над территорией Курской области.
https://ria.ru/20250529/sobyanin-2019683871.html
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014424315_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_b6bf48b129cc63f9c096bcd89cf57474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Курская область, Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник
Мирошник: украинские дроны пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ