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ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.05.2025
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10:04 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vsu-2019910656.html
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.05.2025
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник
Украинские дроны своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:04:00+03:00
2025-05-30T10:04:00+03:00
россия
курская область
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские дроны своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "За ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа. ВСУ атаковали приграничные территории, пытаясь нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ", - написал Мирошник. Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области и 12 БПЛА - над территорией Курской области.
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россия
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россия, курская область, белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Курская область, Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ, заявил Мирошник

Мирошник: украинские дроны пытаются нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинские дроны своими массированными атаками пытаются нащупать коридор между средствами российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"За ночь российские ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа. ВСУ атаковали приграничные территории, пытаясь нащупать коридор между средствами ПВО и РЭБ", - написал Мирошник.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 27 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области и 12 БПЛА - над территорией Курской области.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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РоссияКурская областьБелгородская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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