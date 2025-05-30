Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vsu-2019907645.html
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель Раденска ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 59 обстрелов населенных пунктов... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:43:00+03:00
2025-05-30T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель Раденска ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 59 обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах."В результате обстрела ВСУ в Раденске ранения получил местный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 37 ударов из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов области: Горностаевка, Каховка, Каиры, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Днепряны, Раденск, Алешки, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20250529/vsu--2019831557.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель

В Херсонском Раденске при обстреле пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель Раденска ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 59 обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Раденске ранения получил местный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 37 ударов из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За день под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов области: Горностаевка, Каховка, Каиры, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Днепряны, Раденск, Алешки, Великая Лепетиха.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан"
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала