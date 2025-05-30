https://ria.ru/20250530/vsu-2019907645.html
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.05.2025
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель Раденска ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 59 обстрелов населенных пунктов... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:43:00+03:00
2025-05-30T09:43:00+03:00
2025-05-30T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 30 мая - РИА Новости. Мирный житель Раденска ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 59 обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах."В результате обстрела ВСУ в Раденске ранения получил местный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 37 ударов из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов области: Горностаевка, Каховка, Каиры, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Днепряны, Раденск, Алешки, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20250529/vsu--2019831557.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
В Херсонском Раденске при обстреле пострадал мирный житель