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ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области
ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области
Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:03:00+03:00
2025-05-30T09:03:00+03:00
2025-05-30T10:54:00+03:00
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Одесчина (общие) — три (удара. — Прим. ред.) (19:51, 23:05, 0:00). Один из ударов по авиабазе, очень качественно, громко и с детонацией", — заявил он.Лебедев также рассказал, что ударом в подконтрольной Киеву части ДНР российские военные сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова.Он отметил, что, по предварительным данным, ударом в контролируемой Украиной части Запорожской области сорвали ротацию противника на Гуляйпольском направлении.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250527/odessa-2019293211.html
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019896273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области
ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области, вызвав детонацию