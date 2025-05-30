https://ria.ru/20250530/vsu-2019891196.html

В подполье рассказали о последствиях неудачных попыток ВСУ сбить "Герани"

В подполье рассказали о последствиях неудачных попыток ВСУ сбить "Герани" - РИА Новости, 30.05.2025

В подполье рассказали о последствиях неудачных попыток ВСУ сбить "Герани"

Мобильные группы украинских ПВО стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские "Герани", которые изменили тактику... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:52:00+03:00

2025-05-30T05:52:00+03:00

2025-05-30T05:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мобильные группы украинских ПВО стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские "Герани", которые изменили тактику полетов, рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Наши "Герани" научились менять траекторию так, чтобы резко опускаться с большой высоты только рядом с целью. Из-за этой хитрости украинские мобильные группы ПВО тоже пытаются сбивать БПЛА в непосредственной близости от цели", - сказал собеседник агентства. От работы украинских мобильных групп ПВО получили повреждения здания в нескольких городах Украины, и теперь ВСУ, по словам подпольщика, пытаются обвинить в этом российских военнослужащих. "В результате в нескольких крупных городах Украины - Днепр, Сумы, Харьков - таким неточным огнем ВСУ по траектории полета "Герани" были повреждены жилые здания, есть погибшие", - пояснил он.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепр (река), сумы, вооруженные силы украины