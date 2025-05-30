https://ria.ru/20250530/vsu-2019891196.html
В подполье рассказали о последствиях неудачных попыток ВСУ сбить "Герани"
В подполье рассказали о последствиях неудачных попыток ВСУ сбить "Герани" - РИА Новости, 30.05.2025
В подполье рассказали о последствиях неудачных попыток ВСУ сбить "Герани"
Мобильные группы украинских ПВО стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские "Герани", которые изменили тактику... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:52:00+03:00
2025-05-30T05:52:00+03:00
2025-05-30T05:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мобильные группы украинских ПВО стали чаще попадать по гражданским объектам и мирным жителям, пытаясь сбить российские "Герани", которые изменили тактику полетов, рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Наши "Герани" научились менять траекторию так, чтобы резко опускаться с большой высоты только рядом с целью. Из-за этой хитрости украинские мобильные группы ПВО тоже пытаются сбивать БПЛА в непосредственной близости от цели", - сказал собеседник агентства. От работы украинских мобильных групп ПВО получили повреждения здания в нескольких городах Украины, и теперь ВСУ, по словам подпольщика, пытаются обвинить в этом российских военнослужащих. "В результате в нескольких крупных городах Украины - Днепр, Сумы, Харьков - таким неточным огнем ВСУ по траектории полета "Герани" были повреждены жилые здания, есть погибшие", - пояснил он.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепр (река), сумы, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепр (река), Сумы, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о последствиях неудачных попыток ВСУ сбить "Герани"
ВСУ стали чаще попадать по гражданским, пытаясь сбить Герани