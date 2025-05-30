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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 30.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю почти 500 боевиков ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, а также 23... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:51:00+03:00
2025-05-30T12:51:00+03:00
2025-05-30T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю почти 500 боевиков ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 495 военнослужащих и боевую бронированную машину. Уничтожены 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли почти 500 боевиков в зоне ответственности "Днепра"