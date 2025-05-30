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"Августовская буря". Как Красная армия завершала Вторую мировую войну

"Августовская буря". Как Красная армия завершала Вторую мировую войну - РИА Новости, 30.05.2025

"Августовская буря". Как Красная армия завершала Вторую мировую войну

Вступая в войну против Японии, советские войска должны были освободить Маньчжурию, Южный Сахалин и Курильские острова. Почему СССР поддержал союзников в борьбе с милитаристской Японией? Каким был стратегический замысел советских операций? И как Красной армии удалось разгромить мощную японскую армию всего за 23 дня?

2025-05-30T17:00:00+03:00

2025-05-30T17:00:00+03:00

2025-05-30T16:42:00+03:00

гении русских побед

советский союз

вторая мировая война (1939-1945)

курильские острова

сахалин

япония

история

подкаст

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Генеральный спонсор — Банк ВТБ. Подготовка к войнеВ феврале 1945 года состоялась Ялтинская конференция. На этой встрече Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали секретное соглашение, согласно которому Советский Союз должен был помочь союзникам в войне с Японией, но не ранее, чем спустя 3 месяца после капитуляции Германии. Практически сразу после взятия Кенигсберга в Москву вызвали маршала Александра Василевского. Ему поручили разработку плана вступления СССР в войну с Японией.То, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. После окончания Белорусской операции Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с милитаристской Японией... Как только закончилась Восточно-Прусская операция, я был отозван Ставкой с 3-го Белорусского фронта по должности заместителя народного комиссара обороны. 27 апреля я включился в работу над планом войны с ЯпониейГенеральный штаб определил, что на организацию новой военной кампании потребуется примерно четыре месяца. Однако, после Ялтинской конференции подготовка ускорилась, ее контролировал Маршал Василевский.Пришлось много поработать над планом перевозок, который по своим вырисовавшимся показателям был поистине грандиозным. Предстояло осуществить эти перевозки по однопутной железнодорожной магистрали в крайне сжатые сроки и на огромные расстояния — от 9000 до 12000 км. В этом отношении они не имели себе равных в истории Второй мировой войны и являлись поучительной стратегической операциейК началу войны с Японией на Дальний Восток перебросили три общевойсковые и одну танковую армию. В их составе было 12 корпусов, что соответствовало 39 дивизиям и бригадам. Кроме того, сюда направили и другие части разных родов войск для выполнения различных задач. В итоге численность советских войск в Забайкалье и на Дальнем Востоке почти удвоилась.Операция была очень тщательно спланирована, ведь нужно было за короткий срок перевезти огромное количество войск и грузов на Дальний Восток — и при этом сохранить всё в тайне. Японское руководство не знало о масштабах подготовки. Они догадывались, что что-то происходит, но не понимали, какая мощная группировка войск сосредотачивается на их фронтах и границах. Представьте себе: это не просто доставка танков и горючего, но и координация действий с военно-воздушными силами, флотом, десантными подразделениями. А ещё обеспечение войск питанием и всем необходимым.Сергей Кудряшов, кандидат исторических наук, руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны при Институте российской истории РАН5 июля маршал Василевский прибыл в Читу на специальном поезде, всего через несколько дней после участия в Параде Победы. Чтобы скрыть настоящую цель поездки, он использовал документы на имя генерал-полковника Васильева. Он сразу же отправился к войскам Забайкальского фронта, изучил данные разведки и обсудил с командованием задачи предстоящих боевых действий.Управлять войсками на Дальнем Востоке было непросто. Расстояние между штабами фронтов и подразделениями превышало тысячу километров, а местность была покрыта болотами и пустынными участками. Кроме того, плохо работала связь. Маршал Василевский часто ездил по важным участкам, слушал доклады командиров и проводил занятия и инструктажи.Поездка по войскам Забайкальского фронта оказалась полезной. После неё внесли изменения в планы операции. Например, 6-я гвардейская танковая армия должна была форсировать горы Большой Хинган не на десятый день операции, как планировалось ранее, а не позднее пятого дня. Сократили сроки и для войск на правом фланге фронта — 17-й армии и конно-механизированной группе. Такие же поездки маршал совершил и по войскам Дальневосточных фронтов.Были развернуты 3 фронта: Забайкальский, 1-й Дальневосточный и 2-й Дальневосточный, три воздушные армии, Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия. Также к боевым действиям привлекалась Монгольская народно-революционная армия.Театр предстоящих военных действий охватывал территорию Северо-Восточного Китая, часть Внутренней Монголии, Северной Кореи, Японское и Охотское моря, остров Сахалин и Курильские острова. Боевые действия должны была развернуться на территории площадью в полтора миллиона квадратных километров и на глубину 200–800 километров.Сергей Половецкий, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики МПГУ16 июля из Потсдама позвонил Сталин и спросил, можно ли начать операцию на десять дней раньше. Василевский и сам хотел ускорить разгром врага, но проявил твердость в этом вопросе. Он объяснил, что это невозможно из-за большого объема перевозок. Сталин прислушался.Советские войска на Дальнем Востоке были полностью готовы к боям за неделю до начала войны. И когда Ставка Верховного Главнокомандования приказала начать боевые действия не 11-го, а 9-го августа, Красная армия без промедления приступила к выполнению поставленных задач.Общий замысел войны заключался в том, чтобы силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и во взаимодействии с Тихоокеанским флотом и Амурской военной флотилией разгромить миллионную Квантунскую армию и овладеть важнейшими военно-политическими и экономическими центрами.Сергей Половецкий, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики МПГУМаньчжурская операция8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. В ночь на 9 августа передовые подразделения трех советских фронтов тихо пересекли государственную границу. Они сумели захватить вражеские укрепления ещё до того, как японцы заняли свои огневые позиции. 10 августа к войне присоединилась Монгольская Народная Республика.Сразу после начала наступления активно включилась штурмовая и бомбардировочная авиация. В первый день советские самолеты нанесли мощные удары по командным пунктам, штабам и линиям связи японских войск. Были атакованы крупные железнодорожные узлы, военные заводы и аэродромы. Одновременно подверглись ударам города Халун-Аршан, Хайлар, Цицикар, Солун, Харбин, Чанчунь, Гирин и Мукден. Связь между штабами и войсками японцев в Маньчжурии была нарушена.Активно действовал и Тихоокеанский флот. 9 августа его самолёты и торпедные катера атаковали корабли и береговые укрепления в северокорейских портах Юки, Расин и Сейсин. Таким образом, Квантунская армия оказалась под ударами с суши, с воздуха и с моря.В 4:30 утра 9 августа Забайкальский фронт начал наступление на центральном направлении — от Хингана до Мукдена. Без артиллерийской и авиационной подготовки 6-я гвардейская танковая армия быстро разбила пограничные части противника и двинулась к горам Большой Хинган. В этом районе войска продвинулись от 50 до 120 километров. К вечеру передовые отряды армии генерал-лейтенанта Кравченко и советско-монгольская конно-механизированная группа генерала Плиева вышли к перевалам Большого Хингана.6-я гвардейская танковая армия преодолевала горы Большой Хинган по трем основным маршрутам. Танки двигались по крутым склонам, узким болотистым долинам и дорогам с отвесными скалами и пропастями. Подъемы и спуски были очень крутыми — до тридцати градусов. Саперы расширяли дороги с помощью взрывов, чтобы техника могла пройти. Несмотря на все трудности, танкисты преодолели горный участок длиной около сорока километров всего за семь часов. Уже 11 августа танки начали спускаться в Маньчжурскую долину. Большой Хинган, который считался непроходимым для тяжелой техники, был преодолен.Подошли к Хингану, вся наша часть остановилась, натянули полотно киноэкрана и показывали советское кино —подбодрить, отдохнуть…Переход границы прошел незаметно. О нем узнали уже потом, от командиров. Думали, она огорожена, а там просто ущелье. Шли вторым фронтом, перед нами уже прошли войска, шедшие восточнее нас. Солдаты вооружались автоматами ППШ и ППД. У меня – снайперская винтовка. У монголов – лошадиные полки, а из техники только маленькие танкетки. Каждый солдат с фляжкой воды, и кто сразу всю воду выпивал, тот страдал от жажды, падали от солнечного удара. Шли по 20–30 километров сутки. Даже у молодых солдат в походе заболевали ноги. Тех, кто не мог уже идти, подбирали специальные попутные машины.Петр Кириллов, генерал-майор, участник ключевых боевых операций на Дальнем ВостокеСпуск советских войск с гор Большого Хингана осложнился из-за сильного тайфуна. Ливневый дождь быстро наполнил реки и долины. Танки приходилось спускать с помощью тросов: два танка связывали вместе, и задний тормозил впереди идущий. Так же поступали с автомобилями. Когда армейские колонны с горючим отстали более чем на 300 километров и застряли в песчаных дюнах, на помощь пришла транспортная авиация. В дождь и туман, без специальных посадочных площадок, самолеты сделали 1755 вылетов, доставив танкистам более 2000 тонн топлива и почти 80 тонн боеприпасов.Благодаря такой поддержке темп наступление не падал и советские войска продолжали освобождать один город за другим, вытесняя японские войска. Наступление велось малыми передовыми отрядами, что позволяло быстро двигаться и сбивать с толку врага. Эти небольшие отряды старались не вступать сразу в тяжелые бои с укрепленными позициями противника, а обходили их с флангов или с тыла. Те места, где противник сопротивлялся сильнее, оставляли для более крупных сил, которые шли следом.Тактика быстрых обходов, которую отточили еще в боях Великой Отечественной войны, помогала советским войскам продвигаться очень быстро.К концу первого этапа операции 6-я гвардейская танковая армия подошла к городам Мукден и Чанчунь. В это время конно-механизированная группа генерала Плиева заняла важные пути между Маньчжурией и Северным Китаем, отрезав Квантунскую армию от запасов и подкреплений.К 12 августа передовые части 6-й гвардейской танковой армии пересекли Большой Хинган и вышли на Центральную Маньчжурскую равнину, выполнив задачу на день раньше. Армия Кравченко за сутки прошла около 180 километров. Внезапное появление советских танков в тылу сбило с толку японцев.Тем временем 36-я армия, наступая севернее, заняла город Бухэду — важный транспортный узел. Так были отрезаны главные пути снабжения Квантунской армии с войсками в северной части Маньчжурии. С 12 по 14 августа японцы пытались контратаковать советско-монгольские части, но все атаки были отбиты.Форсирование Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим себе равных в современной войне. К исходу 14 августа войска Забайкальского фронта, пройдя расстояние от 250 до 400 км, вышли в центральные районы Маньчжурии и продолжали продвигаться к ее столице Чанчуню и крупному промышленному центру Мукдену. За это же время войска 1-го Дальневосточного фронта в условиях труднопроходимой горно-таежной местности, прорвав сильную полосу обороны, напоминавшую „линию Маннергейма“, только в больших масштабах, и овладев семью мощными укрепленными районами, продвинулись в глубь Маньчжурии на 120–150 км и завязали бой за город Муданьцзян. Войска 2-го Дальневосточного фронта вели бои на подступах к Цицикару и ЦзямусыСоветские войска окружали и уничтожали основные силы Квантунской армии. Используя тактику глубоких прорывов, подкрепленных танками и авиацией, силы Красной армии быстро разбили японскую оборону и лишили противника возможности для организованного сопротивления.Это был мощный удар, фактически крупный наступательный маневр сразу трех фронтов, которые затем расходились и сходились по различным направлениям. Враг не мог предугадать, где будет нанесен главный удар. Это говорит об оперативном искусстве и возможностях, которыми уже тогда обладал наш Генеральный штаб.Сергей Кудряшов, кандидат исторических наук, руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны при Институте российской истории РАНК 14 августа подразделения Забайкальского фронта продвинулись на восток на расстояние от 250 до 400 километров. Это позволило им занять выгодные позиции для дальнейшего наступления на ключевые военно-политические и промышленные центры Маньчжурии — такие как Калган, Жэхэ, Мукден, Чанчунь и Цицикар.Продвигаясь дальше, советские войска вышли к границе с Северной Кореей. В этом районе 1-й Дальневосточный фронт начал операцию по освобождению Порт-Артура — важного морского порта, который находился под контролем японцев с начала 20 века. К 16 августа Порт-Артур был полностью освобожден от оккупантов.Южно-Сахалинская наступательная операцияНаступление на Южный Сахалин началось 11 августа, всего через два дня после начала боев в Маньчжурии. Советским войскам пришлось действовать в непростых условиях. Они продвигались вдоль реки Поронай. По обе стороны от нее располагались высокие, густо покрытые лесом горы, через которые было сложно пройти. Вдоль острова пролегала только одна дорога. И это не давало армии маневрировать.Японцы понимали стратегическое значение этого района. Поэтому к северу от города Котон была создана мощная линия обороны, которая простиралась на 12 километров в ширину и углублялась на 30 километров. Всего у японцев на Сахалине было около 20 тысяч солдат и офицеров и примерно 10 тысяч резервистов.Советские войска на острове входили в состав 56-го стрелкового корпуса под командованием генерала Анатолия Дьяконова. С моря их поддерживала Северная Тихоокеанская флотилия, в составе которой были подводные лодки, корабли и торпедные катера. С воздуха операцию поддерживала 255-я авиационная дивизия. Планировалось одновременно атаковать с суши и высадить морской десант, чтобы быстро захватить южную часть острова.Утром 11 августа советские войска начали наступление. В авангарде шла 79-я стрелковая дивизия под командованием Ивана Батурова. Передовой отряд под командованием капитана Григория Светецкого попытался сразу взять ключевой опорный пункт Хандаса, но встретил ожесточенное сопротивление. Завязался тяжелый бой, в ходе которого советские войска окружили укрепления и в итоге взяли Хандасу.За каждый опорный пункт велись ожесточенные бои. Отступая, японские войска уничтожали мосты, перекрывали дороги рвами и завалами. В тыл советских войск проникали японские диверсанты-камкадзе, чтобы выполнить разведывательные и диверсионные задачи.Продвижению советских войск мешал и сложный рельеф. Артиллерию часто нельзя было использовать для прямого огня. Поэтому для разрушения вражеской обороны создавали штурмовые группы. Они прорывались к японским укреплениям и уничтожали гарнизон гранатами или огнеметами.12 августа батальон под командованием Леонида Смирных скрытно двинулся через болота в направлении Котона. Советские войска оказались в тылу главной линии обороны противника, что стало для японцев полной неожиданностью. В течение пяти дней батальон Смирных выдерживал многочисленные японские контратаки. К вечеру 16 августа остатки японского гарнизона, численностью более 3 тысяч солдат и офицеров, сдались в плен.Пока шли тяжелые бои за Котонский укрепрайон, советский флот высадил десант в тылу японцев, в порту Торо. В него входили стрелковая бригада и батальон морской пехоты. Рано утром небольшой отряд кораблей с морпехами незаметно подошел к Торо. Застигнутые врасплох японцы не смогли оказать сопротивление, и к концу дня порт был взят.17 августа десантники приблизились к порту Эсутору. Туда же с кораблей перебросили пулеметную роту. К вечеру порт был захвачен, и железная дорога оказалась перерезана. Японские войска начали отступать.Успешной была и высадка в порту Маока. В ней участвовали сторожевой корабль, тральщики и катера. Руководил операцией капитан Леонов. Корабли под прикрытием густого тумана подошли к Маоке. Солдаты высадились настолько неожиданно, что японцы в замешательстве не сразу поняли, что происходит. За 40 минут порт был захвачен десантниками. Японцы попытались контратаковать, но было уже поздно. К полудню советские войска контролировали порт, а через два часа и город.Чтобы не дать японцам возможности бежать, решили высадить десант в порту Отомари. Высадка произошла 25 августа, но боя не было — японский гарнизон сдался.Вечером 24 августа в Тоёхару (сегодня Южно-Сахалинск) вошел передовой отряд десантников. В это же время с севера наступали другие советские части. 25 августа, после короткого боя у сахарного завода, город был взят.По разным данным, японцы потеряли от 700 до 2000 солдат и офицеров, более 18 000 попали в плен. Взятие Тоёхары завершило Южно-Сахалинскую наступательную операцию. Но война ещё не закончилась — советским войскам предстояло освободить Курильские острова.Курильская десантная операцияОперация по освобождению Курильских островов вошла в историю как одно из наиболее кровопролитных сражений советско-японской войны.Разработка плана Курильской десантной операции проводилась в сжатые сроки, что отразилось на ее подготовке. В течение всей Второй мировой войны Камчатский полуостров готовился к обороне, однако 15 августа 1945 года был получен приказ о переходе в наступление. Перед Камчатским оборонительным районом и Петропавловской военно-морской базой была поставлена задача: взять под контроль северную часть Курильской гряды, включая острова Шумшу, Парамушир и Онекотан.Шумшу и Парамушир с их военно-морскими базами… составили, по существу, единую ключевую позицию японских войск на севере Курильской гряды. Отсюда они намеревались нанести сокрушительный удар по Камчатке и другим северо-восточным районам СССР и поэтому на протяжении многих лет укрепляли эти острова как мощный плацдарм своей агрессии. Руками китайских и других военнопленных здесь была создана — по всей линии побережья — густая сеть артиллерийских огневых позиций, дотов и дзотов, противотанковых рвов и эскарпов, окопов и траншейНа планирование операции генералу-майору Алексею Гнечко дали меньше двух дней. Главная сложность заключалась в том, чтобы быстро и незаметно подплыть к островам и высадить не только солдат, но и военную технику. Кораблей, которые подходили для десанта, на базе в Петропавловске оказалось мало. Поэтому почти круглые сутки на верфи обычные гражданские суда оборудовали для использования в качестве десантных.По данным исследователей, на Курильских островах находилось около 80 тысяч японцев. Советских войск было значительно меньше. К тому же противник занял лучшие позиции. В этих условиях советское командование рассчитывало на неожиданность.Если смотреть на карту, не всегда понятно, что острова находятся на самом деле в 1200 километрах друг от друга. Представьте, что такое 1200 километров! Провести успешную наступательную операцию на таких расстояниях довольно сложно.Если Сахалин — это в основном наземная операция, то Курильские острова освобождались с помощью десантных операций. Это была крупнейшая десантная операция наших войск, в которой участвовало около 5–7 тысяч человек.Сергей Кудряшов, кандидат исторических наук, руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны при Институте российской истории РАНУже через два дня после того, как был получен приказ наступать, 17 августа, советские корабли с десантом отправились из Петропавловска-Камчатского в сторону острова Шумшу. Там находилась Катаока — самая большая военно-морская база японцев на Курильских островах. Взятие этой базы было первостепенной задачей, так как это давало стратегическое преимущество во всей операции. Советский десант решили высадить на побережье между мысами Кокутай и Котомари, чтобы потом ударом с суши захватить базу Катаока.В ночь на 18 августа, пробираясь через густой туман, к острову приблизился первый эшелон десанта. Тут обнаружился просчет разведки: дно в месте высадки оказалось каменистым. Корабли не могли подойти к берегу ближе, чем на 100-150 метров, и десантникам с тяжелым снаряжением пришлось добираться до острова вплавь.Закрепившись на берегу, основные силы передового отряда под командованием майора Петра Шутова начали продвигаться в глубь острова к высотам 165 и 171. Там они встретили сильное сопротивление японцев.Обессилевшие и вымокшие при высадке, вынужденные наступать по незнакомой местности, заросшей кустарником и кедровым стлаником, понеся значительные потери и располагая ограниченным запасом патронов и гранат, они встречали на своем пути все возрастающее сопротивление противникаВ то время как передовой отряд вел ожесточенные бои на берегу, к месту сражения начали прибывать основные силы советского десанта: автоматчики, пулеметчики, минометчики, бронебойщики и саперы. В этот раз эффекта неожиданности достичь не удалось: японские войска встретили подходящие советские корабли артиллерийским огнем.Несмотря на ожесточенное сопротивление, к вечеру 18 августа основные силы десанта прорвались к позициям первого отряда и объединились для дальнейшего наступления на ключевые высоты.Благодаря решительным и скоординированным действиям основных сил и подразделений передового отряда, высоты 165 и 171 были взяты под контроль.Завершение войны19 августа состоялась встреча советского командования с представителями командования Квантунской армии. Переговоры длились несколько часов. В результате японская сторона приняла условия безоговорочной капитуляции. В тот же день на территории Маньчжурии и Северной Кореи противник прекратил сопротивление и начал сдаваться в плен. Однако, стремясь выиграть время, японское командование намеренно затягивало процесс капитуляции.Это вызвало ликование у наших воинов, но они не потеряли бдительности. На различных участках фронта они заметили необычное движение в стане противника. В одном случае из японской траншеи, противостоящей нашим пограничникам, поднялись в полный рост три фигуры в плащ-палатках с белым флагом и стали размахивать им. Навстречу этой группе были посланы два бойца-пограничника, чтобы проводить ее в наш штаб. Но, как только они приблизились к японским позициям, по ним был открыт ружейный и пулеметный огонь. В ответ на эту провокацию наши войска поднялись в атаку и потеснили противника, нанеся ему значительные потери23 августа японские войска приступили к организованной сдаче в плен. К концу этого дня только на острове Шумшу было пленено более 12 тысяч солдат и офицеров японской армии. После этого капитулировали и части, которые находились на Парамушире.В период с 24 августа по 1 сентября, действуя оперативно и решительно, моряки Тихоокеанского флота взяли под свой контроль всю цепь Курильских островов.Официальное завершение войны произошло 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции на борту американского линкора "Миссури". Советские войска освободили 40 000 000 человек от японской оккупации, изгнав захватчика из Северо-Восточного Китая, Северной Кореи и части Внутренней Монголии. Помимо этого СССР вернул Южный Сахалин и Курильские острова.До сих пор в историографии (западной, японской и нашей) идут споры о том, почему японцы сдались. Американцам, конечно, очень удобно утверждать, что после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японцы поняли, что война проиграна, и поэтому капитулировали. Но на самом деле, если посмотреть на документы, в том числе и японские, становится ясно, что именно действия советских войск на материке и разгром Квантунской армии вынудили японцев сдаться.Они боялись, что советский десант высадится на японские острова, и государство превратится в социалистическое.Действительно, десант на Хоккайдо был запланирован, подготовлен и мог быть реализован. Генерал Василевский лично занимался его подготовкой. Но здесь сыграла роль большая политика. Президент США Трумэн не хотел уступать ни одного куска японской земли. Поэтому для японцев капитуляция была важна, чтобы сохранить свое государствоПобеда Красной армии над Японией завершила Вторую мировую войну. За умелое руководство войсками маршал Александр Василевский был удостоен второй медали Золотая Звезда, став дважды героем Советского Союза.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTRTeeTXTN

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советский союз, вторая мировая война (1939-1945), курильские острова, сахалин, япония, история, подкаст, тихоокеанский флот вмф россии, дальний восток