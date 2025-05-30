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Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО
Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял более 1265 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:50:00+03:00
2025-05-30T12:50:00+03:00
2025-05-30T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял более 1265 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Отрадное и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики... Противник потерял более 1265 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины. Уничтожены 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
https://ria.ru/20250530/orban-2019908775.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО
"Восток" за неделю освободил два населенных пункта в ДНР