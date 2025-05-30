https://ria.ru/20250530/vostok-2019938629.html

Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО

Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО - РИА Новости, 30.05.2025

Минобороны рассказало об успехах группировки "Восток" в зоне СВО

Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял более 1265 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:50:00+03:00

2025-05-30T12:50:00+03:00

2025-05-30T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, Киев потерял более 1265 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобождены населенные пункты Отрадное и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики... Противник потерял более 1265 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины. Уничтожены 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

https://ria.ru/20250530/orban-2019908775.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины