Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР
ВСУ обстреляли жилой дом в городе Кременная в ЛНР, никто не пострадал
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли жилой дом в городе Кременная ЛНР, строение, а также близлежащие дома получили повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
"Подлым артударом украинских нацистов поврежден жилой дом, где проживали маломобильный мужчина вместе со своей супругой. Также получили повреждения близлежащие домостроения", - написал Третьяков, добавив, что "благодаря бдительности и чуду, жители остались невредимы, но дом оказался в критическом состоянии, изувечен вражеской злобой".
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
При ударе ВСУ по больнице в Кременной пострадала сотрудница
9 августа 2024, 13:33