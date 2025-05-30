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Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2025
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14:29 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vojska-2019974142.html
Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР
Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2025
Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР
Украинские войска в пятницу обстреляли жилой дом в городе Кременная ЛНР, строение, а также близлежащие дома получили повреждения, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:29:00+03:00
2025-05-30T14:29:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли жилой дом в городе Кременная ЛНР, строение, а также близлежащие дома получили повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. "Подлым артударом украинских нацистов поврежден жилой дом, где проживали маломобильный мужчина вместе со своей супругой. Также получили повреждения близлежащие домостроения", - написал Третьяков, добавив, что "благодаря бдительности и чуду, жители остались невредимы, но дом оказался в критическом состоянии, изувечен вражеской злобой". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, происшествия
Кременная, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР

ВСУ обстреляли жилой дом в городе Кременная в ЛНР, никто не пострадал

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли жилой дом в городе Кременная ЛНР, строение, а также близлежащие дома получили повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.
"Подлым артударом украинских нацистов поврежден жилой дом, где проживали маломобильный мужчина вместе со своей супругой. Также получили повреждения близлежащие домостроения", - написал Третьяков, добавив, что "благодаря бдительности и чуду, жители остались невредимы, но дом оказался в критическом состоянии, изувечен вражеской злобой".
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
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