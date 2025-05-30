https://ria.ru/20250530/vojska-2019974142.html

Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР

Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2025

Украинские войска обстреляли жилой дом в Кременной в ЛНР

Украинские войска в пятницу обстреляли жилой дом в городе Кременная ЛНР, строение, а также близлежащие дома получили повреждения, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:29:00+03:00

2025-05-30T14:29:00+03:00

2025-05-30T14:29:00+03:00

кременная

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли жилой дом в городе Кременная ЛНР, строение, а также близлежащие дома получили повреждения, никто не пострадал, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. "Подлым артударом украинских нацистов поврежден жилой дом, где проживали маломобильный мужчина вместе со своей супругой. Также получили повреждения близлежащие домостроения", - написал Третьяков, добавив, что "благодаря бдительности и чуду, жители остались невредимы, но дом оказался в критическом состоянии, изувечен вражеской злобой". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20240809/vsu-1965172092.html

кременная

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, луганская народная республика, донецкая народная республика, происшествия