https://ria.ru/20250530/voennye-2019907357.html

Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей

Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2025

Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей

Двенадцати российским военным, сбившим американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции, выплачено 15 миллионов рублей, сообщает компания... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:38:00+03:00

2025-05-30T09:38:00+03:00

2025-05-30T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

f-16

f-15se

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15142/21/151422133_0:28:512:316_1920x0_80_0_0_7dd1442c8126040d4a02b44efa44c647.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Двенадцати российским военным, сбившим американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции, выплачено 15 миллионов рублей, сообщает компания "ФОРЭС". Минобороны РФ 13 апреля сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-16 воздушных сил Украины. "Компания "ФОРЭС" исполнила объявленное ранее намерение и выплатила 15 миллионов рублей военнослужащим РФ за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения спецоперации… Денежные сертификаты на общую сумму 15 миллионов рублей вручили 12 военнослужащим", - говорится в сообщении. Уточняется, что награждение состоялось 29 мая на приграничной территории в присутствии командования. В июле 2024 года Минобороны РФ со ссылкой на директора "ФОРЭС" Илью Потанина сообщило, что военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Компания "ФОРЭС" занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин – пропантов. Она стала первой частной структурой в России, которая выступила с инициативой денежного поощрения военнослужащих за уничтожение иностранных танков и истребителей в зоне проведения спецоперации. Ранее компания платила за подбитые Leopard 2 и Abrams: по 5 миллионов рублей за первый танк, 500 тысяч рублей - за каждый последующий.

https://ria.ru/20250530/vsu-2019902678.html

https://ria.ru/20250529/istrebiteli-2019777358.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, f-16, f-15se