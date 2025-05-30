Рейтинг@Mail.ru
Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/voennye-2019907357.html
Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей
Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2025
Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей
Двенадцати российским военным, сбившим американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции, выплачено 15 миллионов рублей, сообщает компания... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:38:00+03:00
2025-05-30T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
f-16
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15142/21/151422133_0:28:512:316_1920x0_80_0_0_7dd1442c8126040d4a02b44efa44c647.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Двенадцати российским военным, сбившим американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции, выплачено 15 миллионов рублей, сообщает компания "ФОРЭС". Минобороны РФ 13 апреля сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-16 воздушных сил Украины. "Компания "ФОРЭС" исполнила объявленное ранее намерение и выплатила 15 миллионов рублей военнослужащим РФ за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения спецоперации… Денежные сертификаты на общую сумму 15 миллионов рублей вручили 12 военнослужащим", - говорится в сообщении. Уточняется, что награждение состоялось 29 мая на приграничной территории в присутствии командования. В июле 2024 года Минобороны РФ со ссылкой на директора "ФОРЭС" Илью Потанина сообщило, что военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Компания "ФОРЭС" занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин – пропантов. Она стала первой частной структурой в России, которая выступила с инициативой денежного поощрения военнослужащих за уничтожение иностранных танков и истребителей в зоне проведения спецоперации. Ранее компания платила за подбитые Leopard 2 и Abrams: по 5 миллионов рублей за первый танк, 500 тысяч рублей - за каждый последующий.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019902678.html
https://ria.ru/20250529/istrebiteli-2019777358.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15142/21/151422133_27:0:486:344_1920x0_80_0_0_f1790b06f2aa1b04a9f2764fe075ff3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, f-16, f-15se
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, F-16, F-15SE
Российские военные, сбившие F-16, получили 15 миллионов рублей

"ФОРЭС": 12 российским военным, сбившим F-16, выплатили 15 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр КовалевИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Двенадцати российским военным, сбившим американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции, выплачено 15 миллионов рублей, сообщает компания "ФОРЭС".
Минобороны РФ 13 апреля сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили истребитель F-16 воздушных сил Украины.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области
09:03
"Компания "ФОРЭС" исполнила объявленное ранее намерение и выплатила 15 миллионов рублей военнослужащим РФ за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения спецоперации… Денежные сертификаты на общую сумму 15 миллионов рублей вручили 12 военнослужащим", - говорится в сообщении.
Уточняется, что награждение состоялось 29 мая на приграничной территории в присутствии командования.
В июле 2024 года Минобороны РФ со ссылкой на директора "ФОРЭС" Илью Потанина сообщило, что военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей.
Компания "ФОРЭС" занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин – пропантов. Она стала первой частной структурой в России, которая выступила с инициативой денежного поощрения военнослужащих за уничтожение иностранных танков и истребителей в зоне проведения спецоперации. Ранее компания платила за подбитые Leopard 2 и Abrams: по 5 миллионов рублей за первый танк, 500 тысяч рублей - за каждый последующий.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В США признали неудобную правду о переданных Украине F-16
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаF-16F-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала