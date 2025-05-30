В посольстве России прокомментировали планы Лондона по кибероружию
Посольство РФ: планы Лондона по развитию кибероружия угрожают милитаризацией
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Планы Лондона по развитию "кибероружия" угрожают милитаризацией информационного пространства с прицелом на Россию, а также косвенно подтверждают роль Британии в цифровой агрессии против РФ, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.
В четверг местные СМИ сообщили, что в рамках нового стратегического оборонного доклада, который британское минобороны опубликует в понедельник, будет предложено создание нового киберподразделения. Оно будет осуществлять операции против "противников" Британии в киберпространстве и внедрять искусственный интеллект в структуры командования армии. В частности, министр обороны Джон Хили подтвердил газете Telegraph, что киберпотенциал наращивается для борьбы с такими якобы "вражескими" государствами, как Россия и Китай.
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"Озвученные 29 мая британским минобороны "амбициозные" планы в сфере ИКТ показали, что в Лондоне готовы поднимать ставки в борьбе с мифической "российской угрозой"... По сути, речь идет о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России. Тем самым британцы косвенно признают свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии", - говорится в комментарии посольства.
Наращивание Лондоном наступательного киберпотенциала в долгосрочной перспективе чревато разжиганием крупномасштабного противостояния в киберсфере с труднопредсказуемыми итогами, отмечает посольство.
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