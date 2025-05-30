https://ria.ru/20250530/vleikobritaniya-2020064372.html

В посольстве России прокомментировали планы Лондона по кибероружию

В посольстве России прокомментировали планы Лондона по кибероружию - РИА Новости, 30.05.2025

В посольстве России прокомментировали планы Лондона по кибероружию

Планы Лондона по развитию "кибероружия" угрожают милитаризацией информационного пространства с прицелом на Россию, а также косвенно подтверждают роль Британии в РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:39:00+03:00

2025-05-30T19:39:00+03:00

2025-05-30T20:12:00+03:00

россия

лондон

технологии

джон хили

китай

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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Планы Лондона по развитию "кибероружия" угрожают милитаризацией информационного пространства с прицелом на Россию, а также косвенно подтверждают роль Британии в цифровой агрессии против РФ, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.В четверг местные СМИ сообщили, что в рамках нового стратегического оборонного доклада, который британское минобороны опубликует в понедельник, будет предложено создание нового киберподразделения. Оно будет осуществлять операции против "противников" Британии в киберпространстве и внедрять искусственный интеллект в структуры командования армии. В частности, министр обороны Джон Хили подтвердил газете Telegraph, что киберпотенциал наращивается для борьбы с такими якобы "вражескими" государствами, как Россия и Китай."Озвученные 29 мая британским минобороны "амбициозные" планы в сфере ИКТ показали, что в Лондоне готовы поднимать ставки в борьбе с мифической "российской угрозой"... По сути, речь идет о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России. Тем самым британцы косвенно признают свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии", - говорится в комментарии посольства.Наращивание Лондоном наступательного киберпотенциала в долгосрочной перспективе чревато разжиганием крупномасштабного противостояния в киберсфере с труднопредсказуемыми итогами, отмечает посольство.

https://ria.ru/20250401/britanija-2008757051.html

россия

лондон

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, лондон, технологии, джон хили, китай