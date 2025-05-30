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Во Владивостоке прогремели два взрыва - РИА Новости, 30.05.2025
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05:13 30.05.2025 (обновлено: 10:13 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/vladivostok-2019889417.html
Во Владивостоке прогремели два взрыва
Во Владивостоке прогремели два взрыва - РИА Новости, 30.05.2025
Во Владивостоке прогремели два взрыва
В районе бухты Десантной во Владивостоке прогремели два взрыва, сообщило правительство Приморья. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:13:00+03:00
2025-05-30T10:13:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. В районе бухты Десантной во Владивостоке прогремели два взрыва, сообщило правительство Приморья. "По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке. По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет", — отметили власти.Угрозу нейтрализовали. В районе инцидента ввели меры для обеспечения безопасности.В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.
https://ria.ru/20250521/vzryv-2018207872.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке прогремели два взрыва

В районе бухты Десантной во Владивостоке прогремели два взрыва, жертв нет

© Кадр видео из соцсетейАвтомобили оперативных служб в районе места взрыва во Владивостоке
Автомобили оперативных служб в районе места взрыва во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Автомобили оперативных служб в районе места взрыва во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. В районе бухты Десантной во Владивостоке прогремели два взрыва, сообщило правительство Приморья.
«
"По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке. По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет", — отметили власти.
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Угрозу нейтрализовали. В районе инцидента ввели меры для обеспечения безопасности.
В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.
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