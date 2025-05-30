Во Владивостоке прогремели два взрыва
В районе бухты Десантной во Владивостоке прогремели два взрыва, жертв нет
© Кадр видео из соцсетейАвтомобили оперативных служб в районе места взрыва во Владивостоке
© Кадр видео из соцсетей
Автомобили оперативных служб в районе места взрыва во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. В районе бухты Десантной во Владивостоке прогремели два взрыва, сообщило правительство Приморья.
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"По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке. По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет", — отметили власти.
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Угрозу нейтрализовали. В районе инцидента ввели меры для обеспечения безопасности.
В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.