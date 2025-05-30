https://ria.ru/20250530/vladivostok-2019883538.html

Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации

Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации - РИА Новости, 30.05.2025

Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации

Пятеро бывших инспекторов ДПС и семь сотрудников фирм, эвакуирующих автомобили во Владивостоке, предстанут перед судом за получение и дачу взяток за то, чтобы... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T02:39:00+03:00

2025-05-30T02:39:00+03:00

2025-05-30T02:39:00+03:00

происшествия

владивосток

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Пятеро бывших инспекторов ДПС и семь сотрудников фирм, эвакуирующих автомобили во Владивостоке, предстанут перед судом за получение и дачу взяток за то, чтобы помещать машины нарушителей на заранее определённые спецстоянки, сообщает прокуратура Приморья. "Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти бывших инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку, а также семи местных жителей… По версии следствия, с января 2021 года по октябрь 2023 года инспекторы ДПС совместно с работниками организаций, осуществляющих эвакуацию транспортных средств, обеспечивали помещение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, на заранее определенные специализированные стоянки, за что систематически получали взятки", - говорится в сообщении. Общая сумма взяток превысила 700 тысяч рублей. Фигуранты в зависимости от роли и степени участия в схеме обвиняются по статьям "Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере", "Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 7 миллионов рублей. "После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002645019.html

https://ria.ru/20250213/primore-1998991295.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)