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Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации - РИА Новости, 30.05.2025
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02:39 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vladivostok-2019883538.html
Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации
Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации - РИА Новости, 30.05.2025
Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации
Пятеро бывших инспекторов ДПС и семь сотрудников фирм, эвакуирующих автомобили во Владивостоке, предстанут перед судом за получение и дачу взяток за то, чтобы... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T02:39:00+03:00
2025-05-30T02:39:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Пятеро бывших инспекторов ДПС и семь сотрудников фирм, эвакуирующих автомобили во Владивостоке, предстанут перед судом за получение и дачу взяток за то, чтобы помещать машины нарушителей на заранее определённые спецстоянки, сообщает прокуратура Приморья. "Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти бывших инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку, а также семи местных жителей… По версии следствия, с января 2021 года по октябрь 2023 года инспекторы ДПС совместно с работниками организаций, осуществляющих эвакуацию транспортных средств, обеспечивали помещение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, на заранее определенные специализированные стоянки, за что систематически получали взятки", - говорится в сообщении. Общая сумма взяток превысила 700 тысяч рублей. Фигуранты в зависимости от роли и степени участия в схеме обвиняются по статьям "Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере", "Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 7 миллионов рублей. "После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20250303/vzyatka-2002645019.html
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происшествия, владивосток, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации

Во Владивостоке экс-инспекторов ДПС будут судить за махинации с эвакуацией авто

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Пятеро бывших инспекторов ДПС и семь сотрудников фирм, эвакуирующих автомобили во Владивостоке, предстанут перед судом за получение и дачу взяток за то, чтобы помещать машины нарушителей на заранее определённые спецстоянки, сообщает прокуратура Приморья.
"Прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти бывших инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку, а также семи местных жителей… По версии следствия, с января 2021 года по октябрь 2023 года инспекторы ДПС совместно с работниками организаций, осуществляющих эвакуацию транспортных средств, обеспечивали помещение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, на заранее определенные специализированные стоянки, за что систематически получали взятки", - говорится в сообщении.
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Общая сумма взяток превысила 700 тысяч рублей.
Фигуранты в зависимости от роли и степени участия в схеме обвиняются по статьям "Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере", "Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
Наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 7 миллионов рублей.
"После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.
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