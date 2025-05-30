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Глава РСМД рассказал о значении визита Путина в Китай - РИА Новости, 30.05.2025
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06:20 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vizit-2019892813.html
Глава РСМД рассказал о значении визита Путина в Китай
Глава РСМД рассказал о значении визита Путина в Китай - РИА Новости, 30.05.2025
Глава РСМД рассказал о значении визита Путина в Китай
Визит президента России Владимира Путина в Китай в сентябре будет иметь большое значение с точки зрения не только согласования позиций РФ и КНР по международным РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:20:00+03:00
2025-05-30T06:20:00+03:00
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай в сентябре будет иметь большое значение с точки зрения не только согласования позиций РФ и КНР по международным вопросам, но и сохранения общей исторической памяти, заявил в пятницу президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов. "В сентябре нынешнего года президент России Владимир Путин посетит КНР с официальным визитом, приурочив его к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны... Несомненно, этот визит будет иметь большое значение не только с точки зрения согласования наших позиций по многочисленным вопросам сегодняшней международной жизни, но и сохранения нашей общей исторической памяти, относящиеся к трагическим и героическим событиям прошедшего XX столетия", - заявил Иванов на открытии Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он подчеркнул, что две страны едины в своем стремлении не допустить искажений этой памяти, а тем более попыток откровенной ревизии истории, которые, к сожалению, все чаще предпринимаются во многих странах Запада. "Россия и Китай, которые внесли решающий вклад в Победу над германским фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне и способствовали восстановлению мира на планете, не только воздают должное героям того времени, но и призывают современные поколения не забывать о той трагедии и прилагать все усилия, чтобы не допустить ее повторения, тем более в еще более страшном и катастрофическом для всего мире ядерном варианте", - отметил он. Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.
https://ria.ru/20250508/putin-2015882396.html
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в мире, китай, россия, япония, владимир путин, игорь иванов, российский совет по международным делам, оон
В мире, Китай, Россия, Япония, Владимир Путин, Игорь Иванов, Российский совет по международным делам, ООН
Глава РСМД рассказал о значении визита Путина в Китай

Глава РСМД Иванов: визит Путина в Китай будет иметь большое значение

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай в сентябре будет иметь большое значение с точки зрения не только согласования позиций РФ и КНР по международным вопросам, но и сохранения общей исторической памяти, заявил в пятницу президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов.
"В сентябре нынешнего года президент России Владимир Путин посетит КНР с официальным визитом, приурочив его к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны... Несомненно, этот визит будет иметь большое значение не только с точки зрения согласования наших позиций по многочисленным вопросам сегодняшней международной жизни, но и сохранения нашей общей исторической памяти, относящиеся к трагическим и героическим событиям прошедшего XX столетия", - заявил Иванов на открытии Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
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Он подчеркнул, что две страны едины в своем стремлении не допустить искажений этой памяти, а тем более попыток откровенной ревизии истории, которые, к сожалению, все чаще предпринимаются во многих странах Запада.
"Россия и Китай, которые внесли решающий вклад в Победу над германским фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне и способствовали восстановлению мира на планете, не только воздают должное героям того времени, но и призывают современные поколения не забывать о той трагедии и прилагать все усилия, чтобы не допустить ее повторения, тем более в еще более страшном и катастрофическом для всего мире ядерном варианте", - отметил он.
Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.
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В миреКитайРоссияЯпонияВладимир ПутинИгорь ИвановРоссийский совет по международным деламООН
 
 
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