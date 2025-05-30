https://ria.ru/20250530/vintovki-2020066619.html

"Укроборонпром" будет выпускать по лицензии чешские винтовки

"Укроборонпром" будет выпускать по лицензии чешские винтовки - РИА Новости, 30.05.2025

"Укроборонпром" будет выпускать по лицензии чешские винтовки

Украинский концерн "Укроборонпром" будет выпускать по лицензии чешские винтовки BREN 2, уже начато производство отдельных деталей оружия, сообщило в пятницу... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:56:00+03:00

2025-05-30T19:56:00+03:00

2025-05-30T19:56:00+03:00

технологии

украина

россия

чехия

сергей лавров

укроборонпром

нато

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украинский концерн "Укроборонпром" будет выпускать по лицензии чешские винтовки BREN 2, уже начато производство отдельных деталей оружия, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на менеджера по внешним связям производящей винтовки марки BREN компании Česká zbrojovka Радека Хауэрланда. "Это уже действует. Первый шаг - сборка и производство мелких деталей. Следующий - полноценное производство, то есть передача всей технологии на Украину. Однако производство штурмовой винтовки целиком - весьма сложный процесс, в том числе и из-за специальной технологии", - сказал Хауэрланд. По мнению чешского менеджера, украинское предприятие могло бы освоить полное производство винтовки BREN 2 за несколько месяцев. "Точные сроки назвать невозможно. Здесь нужно действовать шаг за шагом, от простейших деталей к самым сложным", - отметил Хауэрланд. По его словам, украинский завод мог бы выпускать десятки тысяч единиц винтовок в год. Днем ранее Хауэрланд в рамках международной выставки оборонной техники в чешском городе Брно сообщил журналистам, что представляемая им компания Česká zbrojovka предполагает начать с 2026 года серийный выпуск новой, третьей версии штурмовой винтовки BREN - BREN 3. При этом фирма не намерена отказываться от производства модели BREN 2. Компания Česká zbrojovka базируется в Чехии и имеет производственные предприятия в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии. В феврале "Укроборонпром" заявил о создании совместного предприятия с французской оборонной группой Thales International SAS, специализирующейся на разработке информационных систем для авиакосмического и военного производства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019701275.html

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999581915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, россия, чехия, сергей лавров, укроборонпром, нато