https://ria.ru/20250530/vashington-2019885277.html

В конгрессе пригрозили лишить метро Вашингтона финансирования

В конгрессе пригрозили лишить метро Вашингтона финансирования - РИА Новости, 30.05.2025

В конгрессе пригрозили лишить метро Вашингтона финансирования

Лишить метро Вашингтона финансирования угрожают в конгрессе США, если управляющая компания не переименует себя в честь движения сторонников президента... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T03:29:00+03:00

2025-05-30T03:29:00+03:00

2025-05-30T03:29:00+03:00

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Лишить метро Вашингтона финансирования угрожают в конгрессе США, если управляющая компания не переименует себя в честь движения сторонников президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а столичную систему метро в "поезд Трампа", следует из соответствующего законопроекта. "Закон о возвращении авторельсам былой славы, чтобы заблокировать все федеральное финансирование управления транзита столичного региона Вашингтона (WMATA) до тех пор, пока оно официально не изменит свое название на "Управление общественного транспорта столичного региона Вашингтона по обеспечению более широкого доступа" (WMAGA) и не переименует метрополитен в "Поезд Трампа",- говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Грега Стьюба, который в пятницу внес этот закон на рассмотрение в нижнюю палату. Предлагаемое переименование транспортной системы в WMAGA является производной от названия движения MAGA (Make America Great Again, "Сделать Америку снова великой" - лозунг движения Трампа). Система общественного транспорта столичного округа Колумбия также обслуживает близлежащие к американской столице районы штатов Мэриленд и Вирджиния. Помимо метро, она включает в себя автобусную инфрастуктуру. Согласно законопроекту, WMATA получает от федерального бюджета 150 миллионов долларов в год.

https://ria.ru/20250415/florida-2011283800.html

https://ria.ru/20230106/turtsiya-1843301935.html

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мэриленд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), колумбия, мэриленд, дональд трамп, конгресс сша