Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала "коалицию желающих" по Украине бумажным объединением - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020082536.html
Эксперт назвала "коалицию желающих" по Украине бумажным объединением
Эксперт назвала "коалицию желающих" по Украине бумажным объединением - РИА Новости, 30.05.2025
Эксперт назвала "коалицию желающих" по Украине бумажным объединением
"Коалиция желающих" слишком слаба и нерешительна, чтобы помочь Украине, Европе трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:12:00+03:00
2025-05-30T23:12:00+03:00
украина
эмма эшфорд
эммануэль макрон
в мире
франция
кир стармер
великобритания
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016208320_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_ff5f9aeeefbf12869c18267fa4964fdc.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Коалиция желающих" слишком слаба и нерешительна, чтобы помочь Украине, Европе трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене, считает старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Стимсона Эмма Эшфорд. "И пока что все, что сделала их новая коалиция, - это подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы реально помочь Украине... Европа стремится предоставить Украине замену отсутствующим американским поставкам, но ей трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене", - написала Эшфорд в статье для газеты Financial Times. Как она отмечает, "коалиция желающих" остается бумажной. Многие из взятых обязательств потребуют годы, чтобы появиться на поле боя, добавляет эксперт. Эшфорд пишет, что самой большой проблемой для "коалиции желающих" является вопрос о привлечении войск после прекращения огня. "Европейским армиям будет трудно воевать - и, возможно, им нечем будет воевать ... любые войска, дислоцированные на Украине, нельзя будет использовать для защиты родины... Существует разрыв между заявлениями европейских лидеров о поддержке Киева и тем, что они могут сделать на самом деле. Также существует разрыв между их заявлениями и тем, что готово вынести население их стран", - отмечает эксперт. Она считает, что лучше отказаться от "позерства". Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020075075.html
https://ria.ru/20250530/sovetnik-2019987748.html
https://ria.ru/20250526/evropa-2018993781.html
украина
франция
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016208320_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9be4e6756b72df8512fdfd5b76bf9058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, эмма эшфорд, эммануэль макрон, в мире, франция, кир стармер, великобритания, сша
Украина, Эмма Эшфорд, Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Кир Стармер, Великобритания, США
Эксперт назвала "коалицию желающих" по Украине бумажным объединением

Ученая Эшфорд заявила, что коалиция желающих слишком слаба, чтобы помочь Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Коалиция желающих" слишком слаба и нерешительна, чтобы помочь Украине, Европе трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене, считает старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Стимсона Эмма Эшфорд.
"И пока что все, что сделала их новая коалиция, - это подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы реально помочь Украине... Европа стремится предоставить Украине замену отсутствующим американским поставкам, но ей трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене", - написала Эшфорд в статье для газеты Financial Times.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
Вчера, 21:50
Как она отмечает, "коалиция желающих" остается бумажной. Многие из взятых обязательств потребуют годы, чтобы появиться на поле боя, добавляет эксперт.
Эшфорд пишет, что самой большой проблемой для "коалиции желающих" является вопрос о привлечении войск после прекращения огня.
"Европейским армиям будет трудно воевать - и, возможно, им нечем будет воевать ... любые войска, дислоцированные на Украине, нельзя будет использовать для защиты родины... Существует разрыв между заявлениями европейских лидеров о поддержке Киева и тем, что они могут сделать на самом деле. Также существует разрыв между их заявлениями и тем, что готово вынести население их стран", - отмечает эксперт.
Она считает, что лучше отказаться от "позерства".
Джонатан Пауэлл - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Держать на поводке". Келин назвал цель поездки советника Стармера в Турцию
Вчера, 15:04
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
СВО стала гарантией безопасности для Европы
26 мая, 08:00
 
УкраинаЭмма ЭшфордЭммануэль МакронВ миреФранцияКир СтармерВеликобританияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала