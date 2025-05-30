Эксперт назвала "коалицию желающих" по Украине бумажным объединением
Ученая Эшфорд заявила, что коалиция желающих слишком слаба, чтобы помочь Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Коалиция желающих" слишком слаба и нерешительна, чтобы помочь Украине, Европе трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене, считает старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Стимсона Эмма Эшфорд.
"И пока что все, что сделала их новая коалиция, - это подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы реально помочь Украине... Европа стремится предоставить Украине замену отсутствующим американским поставкам, но ей трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене", - написала Эшфорд в статье для газеты Financial Times.
Как она отмечает, "коалиция желающих" остается бумажной. Многие из взятых обязательств потребуют годы, чтобы появиться на поле боя, добавляет эксперт.
Эшфорд пишет, что самой большой проблемой для "коалиции желающих" является вопрос о привлечении войск после прекращения огня.
"Европейским армиям будет трудно воевать - и, возможно, им нечем будет воевать ... любые войска, дислоцированные на Украине, нельзя будет использовать для защиты родины... Существует разрыв между заявлениями европейских лидеров о поддержке Киева и тем, что они могут сделать на самом деле. Также существует разрыв между их заявлениями и тем, что готово вынести население их стран", - отмечает эксперт.
Она считает, что лучше отказаться от "позерства".
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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