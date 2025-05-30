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В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем

В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем - РИА Новости, 30.05.2025

В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем

Украина в год теряет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) из-за теневых схем, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:59:00+03:00

2025-05-30T22:59:00+03:00

2025-05-30T22:59:00+03:00

украина

европа

даниил гетманцев

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина в год теряет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) из-за теневых схем, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Теневой сектор украинской экономики составляет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) в год. На Украине 30-50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%, это основное препятствие для развития экономики. Уровень тени в странах Европы 5-7%. Новая оценка тени рассчитана в соответствии с ростом ВВП", - приводит слова Гетьманцева украинская версия издания Forbes.Гетманцев отметил, что одним из источников потребности в дополнительном финансировании армии на около 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), может стать детенизация. Он также отметил, что в этом году фискальные органы имеют возможность обеспечить поступление в государственный бюджет за счет детенизации в размере 4 миллиардов долларов. "Такая задача стоит перед налоговой", – добавил депутат. Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в ноябре прошлого года заявляла, что Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, европа, даниил гетманцев, верховная рада украины