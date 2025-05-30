В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем
Депутат Рады Гетманцев: Украина ежегодно теряет $19-21 млрд из-за теневых схем
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина в год теряет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) из-за теневых схем, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
«
"Теневой сектор украинской экономики составляет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) в год. На Украине 30-50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%, это основное препятствие для развития экономики. Уровень тени в странах Европы 5-7%. Новая оценка тени рассчитана в соответствии с ростом ВВП", - приводит слова Гетьманцева украинская версия издания Forbes.
Гетманцев отметил, что одним из источников потребности в дополнительном финансировании армии на около 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), может стать детенизация. Он также отметил, что в этом году фискальные органы имеют возможность обеспечить поступление в государственный бюджет за счет детенизации в размере 4 миллиардов долларов. "Такая задача стоит перед налоговой", – добавил депутат.
Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в ноябре прошлого года заявляла, что Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов).
"План Б": на Украине сделали зловещее заявление о помощи
12 ноября 2024, 01:54