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В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем - РИА Новости, 30.05.2025
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22:59 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020081192.html
В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем
В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем - РИА Новости, 30.05.2025
В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем
Украина в год теряет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) из-за теневых схем, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:59:00+03:00
2025-05-30T22:59:00+03:00
украина
европа
даниил гетманцев
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина в год теряет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) из-за теневых схем, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. &quot;Теневой сектор украинской экономики составляет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) в год. На Украине 30-50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%, это основное препятствие для развития экономики. Уровень тени в странах Европы 5-7%. Новая оценка тени рассчитана в соответствии с ростом ВВП&quot;, - приводит слова Гетьманцева украинская версия издания Forbes.Гетманцев отметил, что одним из источников потребности в дополнительном финансировании армии на около 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), может стать детенизация. Он также отметил, что в этом году фискальные органы имеют возможность обеспечить поступление в государственный бюджет за счет детенизации в размере 4 миллиардов долларов. "Такая задача стоит перед налоговой", – добавил депутат. Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в ноябре прошлого года заявляла, что Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов).
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украина, европа, даниил гетманцев, верховная рада украины
Украина, Европа, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины
В Раде оценили потери Украины из-за теневых схем

Депутат Рады Гетманцев: Украина ежегодно теряет $19-21 млрд из-за теневых схем

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина в год теряет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) из-за теневых схем, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
«

"Теневой сектор украинской экономики составляет 800-900 миллиардов гривен (19-21 миллиардов долларов) в год. На Украине 30-50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%, это основное препятствие для развития экономики. Уровень тени в странах Европы 5-7%. Новая оценка тени рассчитана в соответствии с ростом ВВП", - приводит слова Гетьманцева украинская версия издания Forbes.

Гетманцев отметил, что одним из источников потребности в дополнительном финансировании армии на около 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов), может стать детенизация. Он также отметил, что в этом году фискальные органы имеют возможность обеспечить поступление в государственный бюджет за счет детенизации в размере 4 миллиардов долларов. "Такая задача стоит перед налоговой", – добавил депутат.
Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в ноябре прошлого года заявляла, что Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 миллиардов гривен (порядка 2,4 миллиарда долларов).
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